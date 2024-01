Il ritorno di Conte alla Juventus: il vice si ‘offre’ in diretta

By

Il ritorno di Conte alla Juventus non è mai un argomento banale, almeno per larga parte del popolo bianconero. Ne ha parlato un altro ex Juve.

La storia di Conte e la Juventus ricorda un po’ quella di Albano e Romina, la coppia di cantanti non è più una coppia, sentimentalmente parlando, da quel dì eppure in tanti sognano sempre il ricongiungimento, e non soltanto quello artistico.

Anche il tecnico salentino si è separato da quel dì dalla Juventus dopo sedici anni di matrimonio, tredici da giocatore più tre da allenatore, eppure in tanti sognano di rivederli insieme.

Di Antonio Conte allenatore, di un suo possibile ritorno alla Juventus, ne ha parlato in diretta a Tv Play, Massimo Carrera. L’ex difensore bianconero, ora allenatore, conosce molto bene il tecnico pugliese di cui è stato collaboratore tecnico durante gli anni alla Juve ed anche in Nazionale quando Antonio Conte ha ricoperto il ruolo di commissario tecnico.

Il ritorno di Conte alla Juventus secondo Carrera

Il primo pensiero di Massimo Carrera su Antonio Conte va oltre la Juventus, poiché, a suo giudizio, tutti i tifosi vorrebbero avere come allenatore della propria squadra Antonio Conte. Semplicemente perché è un vincente.

E sul possibile ritorno sulla panchina bianconera del tecnico salentino, Massimo Carrera, ha risposto così: “Conte alla Juventus? Non sono il suo procuratore ma un ritorno in bianconero può essere fattibile“.

Riguardo l’eventuale rosa a disposizione di Conte, l’ex difensore bianconero non vede problemi di sorta: “Potrebbe preferire una squadra che ha una rosa adatta a giocare con un 3-5-2 ma può adattarsi anche ad una rosa diversa. Io vice di Antonio? Accetterei subito“.

Chissà che effetto faranno queste parole di Massimo Carrera a Cristiano Giuntoli e a Massimiliano Allegri.