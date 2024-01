Juventus, nasce il nuovo stadio: ecco dove sarà costruito l’impianto

By

Juventus, nasce il nuovo stadio. La società bianconera si dimostra ancora una volta all’avanguardia. Sempre pronta ad importanti investimenti.

L’inchiesta Prisma ha spazzato via una dirigenza guidata, per oltre un decennio, dal presidente Andrea Agnelli. Un gruppo dirigenziale che oggi sembra essere ricordato solo e soltanto per gli errori, diversi e gravi, commessi.

E’ stata però, anche la dirigenza dei nove scudetti consecutivi e di altri dieci trofei nazionali. Sotto quella dirigenza è stato inaugurato lo Juventus Stadium, poi divenuto Allianz Stadium e tutta l’area della Continassa rimessa a nuovo per accogliere il JMuseum, il JMedical, il JHotel, JCollege, la nuova sede societaria e altro ancora.

Il 1° luglio 2017, da una costola della Juventus, nasce la sezione femminile della Juventus: la Juventus Women. Risale, invece, al 2018 la nascita della Juventus U23, oggi denominata Next Gen, la seconda squadra della Juventus. In pochi anni la Juventus Women ha vinto tutto. La Next Gen sta portando adesso i suoi frutti migliori.

Juventus nasce il nuovo stadio

La Juventus ha deciso ora di dare un’unica casa, un unico stadio alle due Giovani Juventus, come ci informa Giovanni Albanese su La Gazzetta dello Sport.

Al momento le partite della Next Gen si disputano ad Alessandria, mentre quelle della Juventus Women a Biella. L’impianto da 5-6mila posti sorgerà nell’area tra la Continassa e l’Allianz Stadium, tra “la foresteria del settore giovanile e la scuola internazionale che ospita le aule del JCollege“.

Il mondo Juve si allarga, diventa più grande ed accogliente. Pronto a dare una nuova casa a chi contribuisce, con serietà ed impegno, a raggiungere nuove vittorie.