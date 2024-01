Nuovo attaccante Juventus: il Manchester United fa saltare il banco. Un inserimento che non farà piacere a Cristiano Giuntoli ed alla Juve.

Il centrocampo non è il solo settore che merita attenzione in casa Juventus. Le ultime partite della formazione guidata da Massimiliano Allegri hanno dato risposte più convincenti per quanto riguarda il reparto offensivo, ma non sempre è stato così. Anzi quasi mai.

Esattamente per questo motivo la brillante prima parte di stagione della Juventus ha assunto caratteristiche quasi miracolose. Diverse vittorie con il minimo scarto ottenute, spesso, grazie a prodezze dei difensori.

Se si legge con più attenzione la classifica di Serie A, i primi due posti sono occupati da Inter e Juventus. La differenza, a livello di punti, è quasi minima, soltanto 2 lunghezze. La differenza di reti realizzate, invece, è abissale. L’Inter ha realizzato 20 reti in più.

Per quasi l’intero girone di andata il peso realizzativo dei quattro attaccanti bianconeri Vlahovic, Chiesa, Kean e Milik è stato pressoché inconsistente. In quelle settimane sono nate le voci di possibili cambiamenti a gennaio e di profondi interventi nella sessione estiva.

Ecco quindi snocciolarsi ipotesi sotto forma di nomi possibili per il futuro reparto offensivo bianconero.

Nuovo attaccante Juve, il Manchester United rovina tutto

Tar i tanti, possibili obiettivi per l’attacco della Juventus in vista del prossimo anno, vi è anche uno dei giocatori che sta più caratterizzando la stagione in corso.

Ne ha parlato l’esperto di mercato, Florian Plettemberg, @SkySportDE, in un suo post su X che recita: “News Zirkzee: l’attaccante 22enne è uno degli obiettivi di trasferimento del ManUtd nella finestra estiva! I dirigenti hanno un’alta opinione delle sue qualità e del suo sviluppo: In questa stagione di Serie A: 7 gol e 2 assist.

Il MUFC si è già informato su un possibile trasferimento. Ma il Bologna non vuole lasciarlo andare. Zirkzee resterà in inverno. Può lasciare il Bologna in estate perché c’è una clausola di uscita di 40 milioni di euro“. Per la Juventus un ostico avversario in più nella corsa al talentuoso olandese rossoblù.

Come, però, ricordato dal direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, la clausola di 40 milioni di euro per Joshua Zirkzee vale soltanto per il Bayern Monaco dal momento che il club bavarese ha mantenuto una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. “Per gli altri club il prezzo è libero” (goal.com).