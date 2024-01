Nuovo colpo a zero dopo Djaló: ha scelto la Juventus

Calciomercato Juventus, adesso, potrebbe arrivare a zero dopo Djaló. Ecco come cambia il presente dei bianconeri: i dettagli.

Il calciomercato invernale si anima di colpi di scena, e la Lazio sembra trovarsi sul lato sbagliato di uno di essi. Felipe Anderson, attaccante brasiliano che vesta già la maglia biancoceleste con successo, ha fatto una scelta inaspettata: sembra infatti che il giocatore abbia deciso di unirsi alla Juventus a parametro zero.

Il giocatore infatti, in scadenza di contratto, lascerà molto probabilmente la Lazio a parametro zero e il suo destino sembra diretto proprio a Torino, laddove la Juventus avrebbe un giocatore dalle grandi qualità tecniche e la possibilità di fare la differenza da subito.

Felipe Anderson sceglie la Juventus: affare a zero

La Juventus continua a mostrare ambizioni nel mercato, cercando rinforzi per consolidare la sua posizione di vertice nel calcio italiano. Il possibile arrivo di Felipe Anderson potrebbe aggiungere profondità e qualità al reparto offensivo della squadra di Massimiliano Allegri, già ricco di talento.

Resta da vedere come reagirà la Lazio a questa situazione. Nel frattempo, i tifosi della Juventus possono già iniziare a sognare su come Felipe Anderson potrà integrarsi nell’attuale squadra e contribuire al percorso verso il successo, adesso, quindi tutto l’ambiente aspetta il possibile evolversi della trattativa ma il giocatore sembra orientato alla scelta della maglia della Juventus. In bianconero, tra l’altro, ritroverebbe alcuni compagni di nazionale come Danilo, Bremer e Alex Sandro. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, quindi, la scelta del brasiliano è cosa fatta. Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori sviluppi dell’operazione.