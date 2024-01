Spogliarello in slow motion: la wag resta in topless

La wag ha sorpreso i suoi numerosissimi follower con uno striptease lento e molto scenografico: alla fine, è rimasta in topless.

Una chioma leonina che fa deliziosamente pendant con il suo temperamento, due occhi che è alto il rischio di perdertici dentro e un fisico talmente scolpito che Canova non avrebbe potuto fare meglio. Ecco tracciato, in poche parole, l’identikit di quella che è una delle wag più ambite del mondo.

Lei è Jessica Aidi, ha 31 anni ed è di origini francesi. Nata a Montpellier nel 1992, una volta conseguito il diploma si è trasferita a Parigi per conseguire una laurea in economia gestionale e un master in marketing. Un bel giorno, nella città dell’amore, dei talent scout l’hanno notata per strada e le hanno proposto di entrare a far parte della loro agenzia di modelle. Nonostante avesse altre ambizioni, la bella Jessica ha deciso di intraprendere questa avventura ed è volata a New York per i suoi primi lavori. A quel punto, le si sono spalancate le porte del successo: oggi è sia una delle punte di diamante di una grossa agenzia di modelle, che testimonia di marchi di fama internazionale.

La sua vita è poi cambiata ulteriormente nel 2019, poco dopo essere apparsa sulla copertina di una rivista sportiva e dopo aver presentato il reality francese Les Marseillais à Dubai. In quell’anno ha conosciuto l’uomo che ha poi sposato due anni più tardi, vale a dire Marco Verratti, che a quel tempo giocava nel Paris Saint Germain.

Striptease ad altra temperatura: la wag sorprende i follower

I due si sono promessi amore eterno 4 giorni dopo l’epica vittoria degli azzurri agli Europei e, da allora, sono ancor più legati di quanto già non fossero prima. E non vi stupirà scoprire che il calciatore, oggi centrocampista dell’Al-Arabi e della nazionale italiana, è uno degli atleti più invidiati.

Jessica è di una bellezza rara e le piace anche, a quanto pare, servirsi delle sue armi per stuzzicare i suoi numerosi follower. Nelle scorse ore, ad esempio, ha improvvisato una sorta di spogliarello in slow motion, lasciando tutti a bocca aperta.

Nelle prime foto indossava l’accappatoio, mentre nell’ultima è apparsa in topless, bella e sexy come mamma l’ha fatta. Una sorpresa graduale ma non per questo meno scenografica.