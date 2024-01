Calciomercato Juventus, adesso ci siamo: sta per firmare

Il centrocampista sta per firmare con il nuovo club: cessione quasi conclusa per la Juventus

La Juventus si prepara a concludere un’altra cessione in questa sessione di calciomercato. Dopo quella di Dean Huijsen alla Roma in prestito secco, i bianconeri stanno per salutare anche un centrocampista.

Si tratta di Filippo Ranocchia, reduce dal prestito all’Empoli con cui in questa prima parte di campionato ha raccolto solo 9 presenze. Con la Juventus ha avuto esperienza solo con L’Under-23, per poi andare in prestito prima al Vicenza e poi al Monza. Adesso è pronto ad una nuova avventura dove potrebbe tornare protagonista.

Juventus, Filippo Ranocchia al Palermo: cessione a titolo definitivo, domani la firma

La Juventus ha definito la cessione di Filippo Ranocchia al Palermo. Il centrocampista domani mattina sarà nel capoluogo siciliano per effettuare le visite mediche e per legarsi al club rosanero.

Dopo i prestiti a Monza ed Empoli, Ranocchia ripartirà dalla Serie B e cercherà di guadagnarsi la titolarità nel club di Eugenio Corini, cercando di spodestare uno tra Henderson e Segre che attualmente ricoprono il suo ruolo nel 4-3-3.

Tutto definito: #Ranocchia domani firmerà il contratto che lo legherà al #Palermo // Full agreement completed: Ranocchia tomorrow will sign his contract as new Palermo player ⚪️⚫️🔚@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) January 17, 2024

Affare da 4 milioni di euro, un investimento importante e considerevole per il Palermo che si aggiudica il classe 2001 a titolo definitivo, a testimonianza dell’ambizione del City Group. Lo ha confermato anche Romeo Agresti sul proprio profilo X.