Doppietta in Premier League: Juve in cassa, la cessione sblocca Giuntoli

Cessione in vista per la Juventus che può sbloccare il mercato in entrata: due club bussano dalla Premier League

La Juventus ha risposto presente contro il Sassuolo, con un secco 3-0 che suona come segnale chiaro dopo il 5-1 dell’Inter sul Monza.

Adesso i nerazzurri saranno impegnati in Supercoppa e salteranno il prossimo turno di campionato dove la Juve avrà la possibilità di prendersi temporaneamente la vetta della classifica. Intanto in ottica mercato sta per muoversi qualcosa. Oltre a Djalò, ormai in attesa solo dell’ufficialità, la dirigenza bianconera sta lavorando anche in chiave uscite. Nella giornata di domani uscirà Filippo Ranocchia, direzione Palermo ma non è l’unico in partenza. Oltre alle voci su Iling-Junior, uno dei più chiacchierati è Moise Kean.

Juventus, anche Manchester United e Chelsea su Moise Kean

Secondo quanto riportato dal giornalista Graeme Bailey, Manchester United e Chelsea avrebbero la possibilità di puntare Moise Kean.

L’attaccante della Juventus è sceso molto nelle gerarchie di Allegri rispetto all’anno scorso, anche soprattutto per l’esplosione di Kenan Yildiz che sta guadagnando sempre più terreno. Inoltre l’anno scorso Kean aveva sfruttato i frequenti stop di Vlahovic che invece quest’anno sta trovando continuità e difficilmente esce dal campo. La presenza di Milik, Chiesa è, anche questa, un fattore a sfavore di Kean che se vuole avere una chance per l’Europeo 2024, dovrà cercare minutaggio altrove.

Manchester United and Chelsea have been offered the chance to sign Juventus striker Moise Kean this month.@HITCfootball with @Amir_R_Mir https://t.co/ZdinxOxbhO — Graeme Bailey (@GraemeBailey) January 17, 2024

In Italia sia Fiorentina che Monza sono sulle sue tracce e vorrebbero provare a chiudere la trattativa entro il 31 gennaio. Adriano Galliani ha già incontrato la dirigenza bianconera per parlare dell’attaccante ma attualmente l’ingaggio è decisamente fuori portata. La Viola resta sullo sfondo ma la presenza di due club come United e Chelsea potrebbe cambiare lo scenario. Kean ha già giocato in Premier League, all’Everton, di conseguenza per lui potrebbe essere più semplice l’impatto con l’Inghilterra.