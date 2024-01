Calciomercato Juventus: stanno prendendo un centrocampista, svolta improvvisa

Arrivano dall’Inghilterra delle importanti novità di calciomercato che riguardano la Juventus. Ecco tutti i dettagli su questo colpo.

Emergono delle indiscrezioni relative al possibile nuovo acquisto a centrocampo per la Juventus. Il calciatore, obiettivo di vecchia data, è uno di quei giocatori che se arrivasse in bianconero potrebbe alzare il livello qualitativo della squadra.

Ecco le ultimissime di calciomercato relative a questo nuovo acquisto. C’è un altro club che è pronto ad anticipare i bianconeri nella corsa per il giovane talento, che è finito in lista d sbarco a seguito dei recenti problemi societari del club che detiene il suo cartellino. La dirigenza è pronta a correre ai ripari e a rimpolpare le casse con la cessione del calciatore, che è considerato uno dei migliori della rosa a disposizione dell’allenatore. Ecco quale può essere il futuro del calciatore che è alla ricerca di una sistemazione.

Calciomercato Juventus: colpaccio a centrocampo, Giuntoli è spacciato

Secondo le ultime notizie di mercato Juventus, Arthur Vermeeren è in procinto di trasferirsi al Manchester United. Complicato, dunque, il trasferimento a Torino anche per via dei costi eccessivi dell’operazione che creerebbe qualche problema alla Juve che ha già individuato due potenziali sostituti al calciatore.

Arthur Vermeeren sta senza dubbio vivendo la sua ultima stagione ad Anversa. Secondo Football Insider, il Manchester United sarebbe molto interessato all’arrivo di Arthur Vermeeren per la prossima stagione. Il calciatore sarebbe in contatto con il club dei Red Devil che hanno voglia di portarlo all’Old Trafford nei prossimi mesi. Secondo i media inglesi, l’Anversa pretenderebbe un importo minimo vicino ai 30 milioni di euro, mentre vari bonus potrebbero far lievitare il conto vicino ai 60. Considerati i recenti problemi finanziari dell’Anversa, il club vorrà sicuramente puntare sulla sua plusvalenza per rimpinguare le casse. Al momento è tutto aperto mentre anche le altre big lo stanno seguendo. Ad oggi la Juventus sembra essere fuori dai giochi per Vermeeren: Giuntoli è pronto a puntare, per la prossima estate, a Samardzic e Kouadio Koné del Borussia Mönchengladbach. Ecco perché per Vermeeren si aprono le porte del Manchester United che è ad oggi il club in pole per prenderlo in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. I red Devils hanno la possibilità economica per definire questo acquisto.