“Chiesa sul mercato”: la Juventus non ha altra scelta

“Chiesa sul mercato”, il rinnovo dell’attaccante non è scontato: ecco le prossime mosse del club bianconero.

La Juventus ormai ci ha preso gusto. E se, come si dice, vincere aiuta a vincere per Allegri e i suoi uomini il futuro non potrà essere che roseo. Anche il Sassuolo, che nel match d’andata aveva avuto la meglio sui bianconeri – unica squadra a riuscirci in questa stagione – si è dovuto inchinare alla Signora: ieri sera Vlahovic è compagni hanno ottenuto un’altra vittoria roboante, come quelle in Coppa Italia con Salernitana e Frosinone.

No, non si vince solo di “corto muso”. Nel 2024 la Juventus sembra aver cambiato pelle: otto gol complessivi alla Salernitana, quattro al Frosinone, tre al Sassuolo. Un attacco, insomma, che finalmente si è svegliato, soprattutto grazie ad un Dusan Vlahovic che, dopo il gol decisivo contro la Salernitana, ieri si è preso le copertine dei quotidiani principali realizzando una doppietta (fantastico il gol su punizione). Il serbo sembra essersi definitivamente sbloccato ed è pronto a trascinare la Juve a suon di gol. Per tenere testa all’Inter, che come i bianconeri non sta sbagliando un colpo, servirà essere costanti.

“Chiesa sul mercato”: se non rinnova la Juve cercherà di cederlo

Max Allegri avrà bisogno anche del miglior Federico Chiesa per poter continuare a sognare lo scudetto, un obiettivo che ad inizio stagione sembrava quasi inarrivabile.

L’ex capitano della Fiorentina, reduce dall’ennesimo problema muscolare, ieri è subentrato a Yildiz ad inizio secondo tempo ma ha avuto modo di finire anche lui nel tabellino dei marcatori, realizzando il gol del 3-0 definitivo. Il suo dinamismo, le sue sgroppate e i suoi strappi sono troppo preziosi per una Juventus che vorrebbe chiudere al più presto la questione che riguarda il rinnovo dell’ex viola. A via Druento però di pazienza non ne hanno molta, come spiega il giornalista Romeo Agresti: se Chiesa dovesse continuare a tergiversare (il contratto scade nel ’25) la Juventus lo metterebbe sul mercato in estate.