Dalla Juventus al Napoli: affare dell’inverno, prendono l’ottovolante

Dalla Juve al Napoli: affondo decisivo per il centrocampista. Non ci sono più dubbi riguardo il giocatore che è pronto a firmare.

Anche il Newcastle si inserisce nella corsa al gioiello francese Manu Koné: nuova concorrente per la Juventus La Juventus si è improvvisamente ritrovata con una scelta decisamente limitata a centrocampo, a causa degli imprevisti avvenuti nelle ultime settimane.

Juventus, anche il Napoli nella corsa a Manu Koné

Uno dei giovani più interessanti dell’ultimo periodo è sicuramente Manu Koné, classe 2001 francese di origini ivoriane.

La Juventus lo sta seguendo con attenzione ma non è la sola ad averlo notato. Secondo quanto riportato da NapoliPress.com, nella corsa al gioiello Borussia M’gladbach Koné ci sarebbe anche il Napoli. Koné ha caratteristiche che servono al club azzurro. Di recente ha esteso il suo contratto fino al 2026 ma le richieste non mancano e per il club tedesco potrebbe essere difficile trattenerlo e tenere a bada tutte le pretendenti. Il Napoli starebbe cercando di crearsi una corsia preferenziale per Koné del Borussia Monchengladbach. Concorrenza spietata – c’è anche la Juventus – ma gli ultimi contatti sono stati positivi.