De Paul alla Juventus: la risposta è appena arrivata

Calciomercato Juventus, continua il tormentone De Paul e adesso ci sarebbe una risposta sulla possibilità di vederlo in bianconero.

La Juventus avrebbe messo gli occhi su un rinforzo di peso nel suo centrocampo, cercando di accaparrarsi Rodrigo De Paul, il talentuoso centrocampista argentino del 1994 attualmente in forza all’Atletico Madrid. Secondo le informazioni riportate da “Calciomercato.com”, il club bianconero avrebbe fatto un tentativo concreto per ottenere il giocatore, proponendo un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Le trattative, però, sembrano essere encorate dalle resistenze dell’Atletico Madrid, che ha dichiarato il centrocampista argentino incedibile, almeno fino al termine della stagione in corso. Il club spagnolo, campione in carica di La Liga, sembra essere irremovibile nella sua posizione, rendendo difficile qualsiasi approccio da parte della Juventus.

De Paul incedibile, l’Atletico ‘chiude’ il centrocampista

Secondo quanto riportato, il club bianconero avrebbe avviato le trattative sondando il terreno con gli agenti di De Paul. Tuttavia, al momento, sembrerebbe che non siano emersi spiragli con l’Atletico Madrid, che vuole mantenere saldamente il giocatore nel proprio organico. Rodrigo De Paul, noto per le sue abilità tecniche, visione di gioco e contributo sia in fase di interdizione che in fase offensiva, è una figura di grande spessore nel panorama calcistico. La sua presenza nella nazionale argentina, oltre alle prestazioni convincenti con l’Atletico Madrid, ha attirato l’attenzione di numerosi club europei, tra cui la Juventus.

Nonostante il momento di stallo nelle trattative, l’interesse della Juventus per De Paul potrebbe non esaurirsi qui, e sarà interessante vedere come evolveranno gli scenari nei prossimi mesi. Nel frattempo, il centrocampista argentino continua a rappresentare un pilastro importante per l’Atletico Madrid, che si prepara a difendere il suo titolo in La Liga.