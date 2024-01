Elisabetta Canalis, talmente corto che si vede tutto: abito spaziale

Elisabetta Canalis non ha ancora finito di dare il meglio di sé: dopo l’abito in stile Jennifer Lopez, un vestito da bollino rosso.

Elisabetta Canalis è come un buon Barolo. Come un Chianti fatto ad arte che più invecchia nella sua bottiglia e più, magicamente, diventa buono. A dispetto dell’età e dell’orologio biologico, infatti, l’ex velina di Striscia la notizia sembra essere sempre più incredibilmente in forma. Sempre più affascinante.

Non è un miracolo, sia chiaro. Molto semplicemente, è la dimostrazione del fatto che tenere al proprio corpo e praticare uno stile di vita sano è utile non sono ai fini della salute, ma anche della bellezza. E lei ci tiene eccome, al suo corpo, tant’è che trascorre gran parte del suo tempo, quando non è impegnata con il lavoro, in palestra. Soprattutto adesso che pratica la kickboxing e che, dopo essersi separata dal marito americano Brian Perri, sta con Georgian Cimpeanu, campione nello stesso sport da combattimento in cui si diletta lei da oltre un anno a questa parte.

I calci, i pugni e le tipiche mosse in stile arti marziali sembrano farle, dunque, un gran bene. La Canalis non è mai parsa più bella e più sicura di sé di così, il che ha fatto in modo che la showgirl tornasse sotto i riflettori ancora una volta.

Elisabetta Canalis, un guardaroba da bollino rosso

Non passa giorno, oramai, senza che irrompa sui social network per deliziare un po’ i suoi follower. Era difficile pensare che potesse far meglio della settimana scorsa, quando si era palesata su Instagram indossando un abito rosso in perfetto stile Jennifer Lopez. E invece, a gran sorpresa, ci è riuscita.

Elisabetta, che quando è negli States fa una vita piuttosto mondana, ci ha regalato un nuovo scatto mozzafiato. Anche stavolta, come in precedenza, ha sfoggiato un vestito che è tutto un programma e dinanzi al quale non abbiamo potuto fare a meno di ammirare le sue curve che lasciano senza fiato.

Questo era cortissimo, fatto di pizzo e talmente scollato, sul retro, da lasciare nuda la sua schiena che pare scolpita e disegnata. Gli stivali cuissardes hanno fatto il resto, rendendola assolutamente irresistibile. Una vera e propria femme fatale al cui cospetto, provate a dire il contrario, nessuno sarebbe in grado di reggere il colpo.