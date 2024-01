Juventus, chi è Hasa? Ruolo e qualità del nuovo gioiello lanciato da Allegri. In casa Juventus prosegue il lancio di giovani talenti.

La gara interna contro il Sassuolo, che ha dato inizio al girone di ritorno della Juventus, ha regalato ulteriori sorrisi all’ambiente bianconero. Una larga vittoria siglata dai due attaccanti, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Un’altra serata importante, all’interno di una stagione che sta assumendo contorni che sembravano impensabili soltanto pochi mesi fa. Vittorie in serie, campioni ritrovati, o che si stanno completamente ritrovando. ed, in più, una nidiata di giovani che, gara dopo gara, si stanno sempre più mostrando all’altezza della situazione.

Settimana dopo settimana Massimiliano Allegri ‘pesca’ dalla Next Gen nuovi talenti da convocare e portare con sé in panchina per iniziare a far loro respirare l’aria della prima squadra. Le ultime convocazioni, per le gare contro il Frosinone ed il Sassuolo, hanno visto la presenza in lista di un nome nuovo: Luis Hasa.

Juventus, chi è Hasa?

Nato a Sora, in provincia di Frosinone, figlio di genitori albanesi, ha compiuto 20 anni lo scorso 6 gennaio. La Juventus lo ha scoperto all’età di 8 anni e da allora la sua vita ha conosciuto soltanto due colori: il bianco ed il nero. Attualmente è nella Next Gen.

A Malta, giugno 2023, Luis Hasa si è laureato Campione d’Europa Under 19. Nell’occasione è stato inoltre insignito del titolo di migliore giocatore del torneo. Nella zona mediana il giovane talento sorano è un profilo in grado di ricoprire al meglio diversi ruoli. Non soltanto trequartista, ma anche esterno d’attacco e perfino regista.

Grazie ad un piede mancino fatato, Hasa ha la capacità di mandare in gol i compagni e di disegnare traiettorie. Simili a quelle che avrà “rubato con gli occhi” al giocatore che da sempre ammira di più: Luca Modric. Luis Hasa ha il contatto in scadenza nel 2024, ma Giuntoli si sta già adoperando per il rinnovo.

Il Borussia Dortmund è pronto a puntare il talento bianconero. come ci ricorda calciomercato.com. La Juventus è però tranquilla dal momento che nel contratto in essere vi è un’opzione per un “rinnovo unilaterale in favore del club“. Il rinnovo, però, arriverà. E presto.