Nuova penalizzazione in Serie A: la decisione è arrivata

Arrivano aggiornamenti riguardo la notizia relativa alla penalizzazione per un club di Serie A. Annuncio da parte del Presidente che ha chiarito questo vicenda.

Nelle ultime ore sono uscite fuori nuove voci riguardo l’argomento penalizzazione Serie A. Il rischio di uno stravolgimento della classifica ha fatto tremare i tifosi. Ecco perché il Presidente ha sfruttato l’occasione per fare il punto della situazione su questa delicata vicenda.

Nuovi problemi per il club italiano che è coinvolto in questa vicenda legata agli stipendi. Come successo l’anno scorso, anche questa volta la società rischia una penalizzazione in classifica. La Procura sta indagando su questa vicenda, intanto il presidente ha provato a fare chiarezza riguardo la consegna della documentazione.

Penalizzazione Serie A: la decisione

Colpo di scena nel campionato italiano: la penalizzazione del club può stravolgere le sorti della classifica di Serie A. C’è un nuovo caso che rischia di scoppiare e che vede coinvolta la storica piazza del calcio italiano. Episodio analogo già successo lo scorso anno, che portò al deferimento del club con la penalità da scontare in campionato.

Le cause di questa penalizzazione del Genoa in Serie A sono da ricondurre al versamento delle ritenute Irpef. Già in passato il club ha subito una pena del genere, lo scorso anno in Serie B il Genoa vide un -1 in classifica che comunque non pregiudicò l’andamento della squadra che ottenne la promozione in Serie A. Adesso, per un ritardo della documentazione, il club ligure rischia una nuova penalizzazione in classifica. Alla fine, però, non ci sarà nessuna penalizzazione per il Genoa riguardo il caso Irpef. La procura federale ha infatti riconosciuto la buona fede del club rossoblù, che aveva effettuato il pagamento regolarmente e nei tempi previsti, salvo poi inviare la documentazione successivamente per un problema telematico. Il procedimento sarà dunque archiviato. Il Genoa rischiava da una ammenda sino alla penalizzazione.