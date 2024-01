Calciomercato Juventus, Allegri ha convinto Giuntoli: cala il sipario

Allegri ha convinto Giuntoli: decisivo il parere del mister, ecco come cambia il mercato di gennaio della Juventus.

In attesa dell’arrivo a Torino di Tiago Djalò, che sarà il colpo low cost per la difesa, i bianconeri non perdono di vista altri giocatori. In particolare, si cerca un centrocampista che possa raccogliere al meglio

Ecco cosa potrebbe avvenire da qui ai prossimi giorni. Djalò, erede di Alex Sandro, si è rotto il legamento crociato, arriva da un periodo di inattività, sarà il nuovo acquisto. Questo inserimento, nel contesto bianconero, gli consentirà di fare il titolare della Juventus la prossima stagione.

Calciomercato Juve: cosa succederà adesso

Giuntoli sostiene che il mercato della Juventus è chiuso. L’ipotesi Henderson è stato bocciato in termini di candidatura perché non conosce la lingua e la Serie A. Ecco la decisione finale di Allegri sul prossimo acquisto a centrocampo.

Le soluzioni che Allegri vede oggi nella rosa della Juventus, per il centrocampo, in alternativa a Locatelli, Rabiot e McKennie: Nicolussi Caviglia, Miretti, Nonge e all’occorrenza Cambiaso mezzala. Allegri vuole dare fiducia a questa rosa. Non è cambiato nulla sulla proiezione di questa stagione, anno zero come detto anche da Elkann. L’obiettivo della società resta quello di qualificarsi alla prossima Champions League.