Due wag da urlo in un colpo solo: meglio delle veline

Wag alla riscossa, lo scatto sui social network ha fatto sognare i follower a occhi aperti: due in un colpo solo, che fortuna!

Il rapporto che lega Mattia Zaccagni e Ciro Immobile va ben oltre il fatto di essere compagni di squadra. I due sono in perfetta sintonia e lo dimostra il modo in cui sono sempre presenti l’uno nella vita dell’altro. Al di là degli impegni professionali e al di là della Lazio.

Era prevedibile, quindi, che una volta messa la testa a posto le loro rispettive dolci metà avrebbero trascorso molto tempo insieme. E infatti, anche Chiara Nasti e Jessica Melena sono, adesso, amiche per la pelle. I paparazzi le hanno immortalate spesso e volentieri a zonzo per la città, tra una seduta di shopping e una passeggiata con i bimbi. Jessica e Ciro, addirittura, hanno battezzato Thiago, il primogenito di casa Zaccagni. Non v’è alcun dubbio, insomma, sull’effettiva sincerità di questo rapporto di amicizia che esula, appunto, dalla comune passione per il calcio e dall’appartenenza ad un club.

Se mai servissero altre prove a conferma di ciò, vi basti sapere che la bella Chiara ha dato a Jessica un altro compito molto importante. La Melena, al momento, custodisce un segreto di cui nessun altro – o quasi – è al corrente.

Wag alla riscossa: la foto di coppia delizia i follower

Le due wag, nella giornata di martedì, si sono recate insieme dal ginecologo per la visita di routine della Nasti, che aspetta un secondo bambino dal giocatore della Lazio.

In attesa di replicare o addirittura superare il gender reveal che aveva anticipato la nascita di Thiago, a Jessica è spettato l’onore di scoprire il sesso del nascituro e di organizzare, in funzione di ciò, i festeggiamenti. Se ne vedranno delle belle, dunque, con lady Immobile al comando di questa nuova “operazione” top secret.

E infine, per celebrare questa speciale giornata tra amiche, la Nasti e la Melena hanno postato sui social uno scatto in cui appaiono al massimo della loro bellezza. Una foto che veline scansatevi proprio: con due wag così sexy, non ce n’è per nessuno.