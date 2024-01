In volo per le visite mediche: game over Juventus

In volo per le visite mediche: tutto confermato. Un pezzo che era stato richiesto da Allegri ha ormai preso una decisione. Game over Juventus

Il suo nome è spuntato così, di colpo, e sembrava un’operazione realmente fattibile ad un certo punto. Anche perché, si diceva, Massimiliano Allegri aveva anche dato l’ok per il suo arrivo dentro la Continassa. Evidentemente però le cose non sono andate come ci si aspettava, e adesso l’operazione è praticamente conclusa, finita, con la Juventus che dovrà guardare verso altri uomini e trovare una soluzione diversa.

Sì, perché nonostante le parole di Giuntoli che prima della sfida contro il Sassuolo ha parlato di mercato chiuso, i bianconeri quasi sicuramente un centrocampista lo prenderanno. E tra tutti i profili valutati era uscito fuori quello di Henderson, ex Liverpool, per sei mesi in Arabia Saudita. Probabilmente – anzi, sicuramente – si è pentito di questa scelta tant’è che così come riporta Fabrizio Romano è già su un volo destinazione Europa. Non Torino, però.

In volo per le visite mediche, Henderson all’Ajax

Destinazione Paesi Bassi, Amsterdam. Henderson sarà al servizio dei lancieri per i prossimi sei mesi e quasi sicuramente anche nella prossima stagione. Niente da fare, quindi, per la Juventus, che in mezzo al campo ha tentato il colpo sicuro, certo, vale a dire con un elemento subito pronto a essere buttato nella mischia.

Forse poi Giuntoli ha mollato la presa, o chissà, magari no ci ha creduto realmente nemmeno dall’inizio. Fatto sta che ormai le cose sono fatte. Henderson non giocherà in Serie A e i bianconeri da qui all’1 febbraio devono fare qualcosa in quella zona del campo.