Juventus: annuncio choc su Allegri, è già tutto deciso

Aggiornamenti sul futuro di Allegri alla Juventus: ecco la decisione riguardo la prossima destinazione del mister.

Juventus, la decisione su Allegri

Mister Mario Gatta è intervenuto a Radio Bianconera ed ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri, che l’anno prossimo dovrebbe iniziare la sua ultima stagione sulla panchina della Juventus:

“Fino all’anno scorso non gli avrei rinnovato Allegri, ma per quello che sta facendo quest’anno penso che lo meriterebbe”.

“Nel caso in cui la società dovesse proporgli un rinnovo a cifre molto più basse non credo lo accetterà, cercherà di vincere qualcosa quest’anno per andare via da vincente come merita, perchè piaccia o non piaccia è uno degli allenatori più importanti della storia del club”.