Juventus, nuovo allarme dall’Arabia: il difensore ha già risposto

Nuovo allarme per la Juventus: offerta dall’Arabia Saudita per il difensore, arriva già la risposta

Che il calciomercato invernale della Juventus non sarebbe stato caratterizzato da grandi colpi era qualcosa di noto già da tempo.

Quello bianconero, così come degli altri top club di Serie A (Inter, Milan, Napoli) è inevitabilmente un mercato di occasioni, dove è fondamentale riuscire a cogliere le opportunità. La Juve lo ha fatto, assicurandosi Tiago Djalò, con un investimento complessivo di circa 7 milioni di euro tra prestito e riscatto. Una cifra simile a quella sborsata dall’Inter per prelevare Buchanan dal Club Bruges. La Juventus si sta concentrando anche sulle cessioni, non solo Huijsen e Filippo Ranocchia. All’orizzonte ci sono anche altre partenze, da Iling-Junior a Moise Kean. E poi naturalmente ci sono le possibili offerte per i pezzi grossi della squadra, da Vlahovic e Chiesa, che la società deve cercare di gestire.

Juventus, offerta araba per Danilo: il difensore declina la proposta

Dall’Arabia Saudita arriva un nuovo allarme per la Juventus. Come riportato da Tuttosport, un club saudita avrebbe chiesto Danilo.

Il club in questione è l’Al-Ittihad che avrebbe proposto al difensore brasiliano una ricca offerta. Il capitano della Juventus avrebbe già dato una risposta, declinando l’offerta araba. Anche in passato l’ex Santos aveva rifiutato proposte molto allettanti, come quelle di Bayern Monaco e Manchester City. Danilo è diventato un perno della Juventus in questi anni e la fascia da capitano l’ha ulteriormente responsabilizzato e legato ai colori bianconeri. La sua scelta di rifiutare il trasferimento in Arabia Saudita testimonia il legame di Danilo con la Vecchia Signora e la volontà di continuare il suo percorso, con la possibilità di arrivare allo scudetto, nel complesso duello a distanza con l’Inter. Il contratto del brasiliano scadrà a giugno 2025 ma presto potrebbe arrivare il rinnovo, anche alla luce della volontà del giocatore di restare a Torino.