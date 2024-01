Juventus, il nuovo acquisto lo “manda” DAZN: tifosi accontentati

Juventus, i tifosi non avrebbero davvero potuto chiedere di meglio. Questione di ore, ci siamo quasi: i dettagli dell’affare.

Buona la prima, in questo caso, è un’espressione per nulla adatta. La prima asta indetta per assegnare i diritti televisivi domestici della Ligue 1, infatti, era andata malissimo, altro che bene. Nessuna delle offerte presentate era coerente con le richieste della Ligue de Football Professionnel.

La LFP, per tutta risposta, l’aveva annullata, delusa dal fatto che lo storico partner Canal+ non avesse messo sul piatto neppure una proposta. Da quel momento in poi, la Lega d’Oltralpe ha ben pensato di voltare pagina e di rivolgere le proprie attenzioni altrove. Ci sono stati innumerevoli colloqui privati e sembrerebbe, adesso, che l’affare sia praticamente già andato in porto. E indovinate un po’ chi potrebbe essersi aggiudicati i diritti per trasmettere le partite di calcio della massima serie francese?

Dazn, secondo le indiscrezioni che arrivano dal Paese al di là delle Alpi e riportate da RMC Sport, sarebbe davanti a tutti gli altri broadcaster. La tv in streaming potrebbe presto aggiungere al suo ricco ventaglio di esclusive, quindi, anche la Ligue 1 in Francia.

Non solo Juventus: i dettagli dell’affare

Non è dato sapere, al momento, quali siano nello specifico i termini dell’accordo. Nel bando originario, tuttavia, è possibile reperire qualche informazione funzionale allo scopo.

L’opzione premium, per effetto della quale il broadcaster assegnatario avrebbe potuto trasmettere in esclusiva 2 partite a giornata, più una terza in co-esclusiva, costava da solo 530 milioni di euro. Ne occorrevano 270 in più per trasmettere le restanti gare, ragion per cui la Lega potrebbe avere ricavato da questo affare qualcosa come 800 milioni di euro complessivi.

Se i rumors fossero confermati, sarebbe un gran bel colpo per Dazn, che non era riuscito a concludere alcun affare, invece, come si ricorderà, con la Premier League. E se tutto dovesse filare per il verso giusto, trasmetterà quindi il massimo campionato francese a partire dalla prossima stagione e fino al 2029.