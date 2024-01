Kean saluta la Juventus: l’ultimo sì è arrivato, la formula dell’affare

Calciomercato Juventus, agli sgoccioli la trattativa per il trasferimento di Moise Kean: ecco la formula della trattativa.

Archiviata la pesante vittoria ottenuta contro il Sassuolo, la Juventus di Max Allegri si sta preparando al delicato confronto del “Via del Mare” contro il Lecce. I bianconeri, però, sono molto attivi anche sul fronte mercato.

Dopo aver ufficializzato le cessioni di Ranocchia ed Aké, il club bianconero si appresta a definire un’altra trattativa. Salvo clamorosi colpi di scena, infatti, sarà l’Atletico Madrid la nuova destinazione di Moise Kean. Secondo quanto evidenziato da Sky Sport, infatti, la trattativa, ormai agli sgoccioli, sarebbe ad un passo dalla sua definizione completa. L’attaccante bianconero si trasferirà in prestito secco ai Colchoneros, senza rinnovare il suo contratto con la “Vecchia Signora”, in scadenza nel 2025.

I contatti dei giorni scorsi hanno portato ad avvicinare sensibilmente le parti, con la Juve che nelle ultime ore avrebbe aperto in maniera decisa all’ipotesi di un prestito secco, senza obbligo né diritto di riscatto. Kean è dunque pronto a trasferirsi in prestito secco all’Atletico Madrid, dove cerca minutaggio importante per potersi giocare le sue chances in vista del prossimo europeo. Spazio che l’esplosione improvvisa di Yildiz gli avrebbe sensibilmente precluso.