Calciomercato Juventus, rottura totale con il club: Giuntoli gelato, arriva lo United

Calciomercato Juventus, rottura totale con il club ma Giuntoli potrebbe rimanere gelato dall’inserimento dello United. Ecco la situazione

L’eliminazione dalla coppa nazionale ha fatto sì che i tifosi sui social si scatenassero contro tutto e contro tutti. Una situazione non nuova da quando esistono le piattaforme che permettono a tutti di dire la propria. Ma questa volta forse, si legge in Spagna, si è superato il limite.

Nel mirino in questo caso ci sono finiti i giocatori del Valencia – spiega ElGolDigital – che sta disputando una buona stagione ma che nel corso della settimana è stato eliminato dal Celta Vigo in Coppa del Re. E uno dei più criticati – tant’è che ha dovuto il proprio profilo X – è stato il centrocampista Javi Guerra, uno dei migliori dentro la formazione di Baraja in questa annata. Il giovane nel corso di questi mesi è stato accostato anche alla Juventus, ma il portale spagnolo svela che il Manchester United avrebbe iniziato a prendere informazioni.

Calciomercato Juventus, Giuntoli gelato dallo United

Il centrocampista come detto è uno di quelli che si è messo maggiormente in mostra: stagione davvero importante e molti club hanno acceso i riflettori. Anche la Juve, a quanto pare, ma in questa sessione di mercato i bianconeri non hanno quella disponibilità economica che servirebbe a piazzare un colpo del genere. Cosa che invece ha il Manchester United, che vedendo anche l’evolversi della situazione che in precedenza vi abbiamo raccontato, potrebbe affondare il colpo grosso.

Javi Guerra, 20 anni, 18 presenze, 4 gol e un assist in questa prima parte di stagione, è un elemento che ha evidenti margini di miglioramento e che la Juve avrebbe messo nel mirino per confermare quella voglia di svecchiamento della rosa che si sta vedendo. Ma i Red Devils sembrano avanti. E potrebbero chiudere in maniera veloce.