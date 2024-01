Juventus glaciale: Giuntoli ha messo il lucchetto all’affare, è finita

By

Juventus glaciale: Giuntoli ha messo il lucchetto all’affare. Il direttore tecnico della Juventus ha annunciato che il mercato dei bianconeri è chiuso.

Il Lecce all’orizzonte e il mercato sullo sfondo. Massimiliano Allegri ha in mente soltanto la trasferta in Salento. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli sta invece sistemando gli ultimi dettagli per chiudere definitivamente l’affare Tiago Djalò.

Il difensore centrale portoghese sarà pertanto l’unico e solo colpo in entrata della Juve in questa sessione di mercato. Il direttore tecnico bianconero lo ha ribadito più volte. Può uscire, ma soltanto in prestito, Moise Kean. L’Atletico Madrid è molto interessato all’attaccante di Vercelli.

L’esplosione di Kenan Yildiz permette ad Allegri di disporre di quattro attaccanti e per tale motivo l’eventuale partenza dell’attaccante di Vercelli non verrebbe compensata da un nuovo arrivo nel reparto offensivo. E sembrano spegnersi, quasi definitivamente, anche le voci che parlavano di un nuovo ingresso in casa bianconera. Di un intrigante ritorno.

Un’operazione a basso costo. Se n’è parlato a lungo. Ora sembra che questa ipotesi sia definitivamente scomparsa dai radar di mercato della Continassa.

La conferma arriva direttamente da Alfredo Pedullà, esperto di mercato, che ha confermato come: “Bernardeschi continua a sperare in un ritorno, ma la Juventus per ora è fredda“. Il centrocampista esterno di Carrara, ora in forza al Toronto FC, è un nome che nelle ultime settimane è stato accostato spesso alla Juventus.

Federico Bernardeschi ha lasciato la Juventus nel 2022, alla scadenza del suo contratto. La conoscenza dell’ambiente bianconero, la stima di Allegri ed il costo dell’operazione pari quasi a zero hanno fatto immaginare l’affare come realizzabile. Sembra invece che Giuntoli ed Allegri non vogliano procedere oltre.

Quasi per non turbare l’armonia di un ambiente mai così sereno. Tutto è pertanto rimandato alla prossima estate quando anche, e soprattutto, dal punto di vista economico-finanziario, il quadro sarà decisamente più chiaro.