La Juventus trova i fondi per il colpo Scudetto: ecco Koopmeiners

By

La Juventus trova i fondi per il colpo Scudetto. Il mercato invernale è, forse, definitivamente chiuso, ma in vista dell’estate l’obiettivo è chiaro.

La Juventus tenta di spegnere gli entusiasmi. Gli ultimi risultati positivi, il ritorno al gol, e che gol, di Dusan Vlahovic ed una classifica dove la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo imprescindibile, sta sempre più diventando certezza, hanno riportato un entusiasmo nell’ambiente bianconero come non si vedeva da tempo.

Acqua sul fuoco. Il compito di Allegri è ora di mantenere alto l’entusiasmo dei suoi ragazzi all’interno dello spogliatoio ma di non farlo filtrare all’esterno, dove la Juventus deve proseguire il suo volo a bassa quota. Anche il mercato sembra non voler turbare il clima che il tecnico livornese ha saputo creare in questi mesi.

Il direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha pertanto confermato come l’arrivo, ormai prossimo, del difensore portoghese, ex Lille, Tiago Djalò, faccia calare di fatto il sipario sul mercato della Juventus in questa sessione estiva. Allegri e Giuntoli attendono soltanto che la matematica dia loro una mano. Il più presto possibile.

Quando, infatti, vi sarà certezza che la Juventus disputerà la prossima, e più ricca, Champions League, i progetti potranno avviarsi concretamente ed i sogni potrebbero iniziare a divenire realtà. Soprattutto uno.

La Juventus trova i fondi per il colpo Scudetto

Se il mercato di gennaio è chiuso, almeno in entrata, per la prossima sessione estiva i programmi sembrano giù avere contorni ben definiti. Soprattutto per quanto riguarda il nome a centrocampo la Juventus sembra aver fatto la sua scelta. Definitiva.

Un post sul profilo X di VecchiaSignora.com ci fa sapere che: (Gds) “La Juventus ha deciso: a luglio sarà All In su Koopmeiners. La proposta economica all’Atalanta anche con i soldi incassati dalla cessione di Soulé“.

Il 26enne centrocampista olandese Teun Koopmeiners sarebbe pertanto il grande nome che dovrebbe assicurare qualità e quantità al prossimo reparto mediano della formazione bianconera. Il centrocampista orobico ha attualmente una valutazione non inferiore ai 40 milioni di euro.

Un acquisto che sarebbe finanziato dalla cessione del talento argentino, classe 2003, Matias Soulé, che sta disputando un’ottima stagione con la maglia del Frosinone. Una cessione senza dubbio dolorosa, ma necessaria per finanziare un acquisto che potrebbe permettere alla Juventus di compiere un ulteriore salto di qualità.

Soprattutto in ottica Champions League. Il ritorno più atteso.