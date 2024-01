Marotta risponde ad Allegri: “Non lo hanno fatto”

Non può che crescere la fiducia in casa Juventus dopo gli ottimi risultati conquistati nell’ultimo periodo dalla squadra di Allegri.

La conquista della semifinale di Coppa Italia è un traguardo importante che i bianconeri hanno conquistato durante questo mese di gennaio. Ma nel corso di questo mese va anche sottolineato il grande rendimento che Szczesny e compagni hanno avuto in campionato.

Ormai è chiaro che la Juventus sarà l’unica squadra antagonista dell’Inter per la conquista del tricolore. Anche se va detto che nerazzurri rimangono i favoriti per la vittoria finale in virtù di un organico che può contare su molte pedine e dunque su diverse alternative tecniche e tattiche per riuscire a portare a casa i tre punti. I bianconeri ad ogni modo non hanno assolutamente intenzione di mollare e in attesa dello scontro diretto cercheranno di portare a casa la vittoria contro il Lecce nel prossimo turno di campionato. In attesa magari di rinforzi dal calciomercato.

Juventus, Marotta stempera gli animi: “Le parole di Allegri? Fanno parte del gioco”

E’ proprio il duello con l’Inter che sta infiammando le due tifoserie, visti anche i diversi botta e risposta a livello dialettico che ci sono stati tra i tesserati dei due club, ultime le parole di Allegri al termina del match vinto contro il Sassuolo.

Prima della sfida di Supercoppa tra l’Inter e la Lazio Beppe Marotta ha voluto un po’ stemperare gli animi. “Quello che ha detto Allegri non mi ha dato fastidio, sono dinamiche ironiche che nel mondo del calcio ci sono sempre state. Rispetto allo scorso anno questo è un campionato molto incerto, queste schermaglie fanno parte del gioco, ma tutto si sta svolgendo in un clima di grande correttezza”.