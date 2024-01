Offerta UFFICIALE da 40 milioni: come cambia il mercato della Juventus

Offerta ufficiale da 40milioni di euro: la risposta al momento è stata negativa. Come cambia il mercato della Juventus. La situazione

Ad un certo punto si è parlato anche di un possibile colpo da 15-20milioni di euro. Una cifra che forse la Juventus avrebbe potuto e voluto investire. Ma le notizie che arrivano vanno tutte verso un’altra direzione. E sono notizie ufficiali, di quelle che possono anche cambiare il mercato bianconero non tanto nell’immediato, ma soprattutto la prossima estate.

Parlando al sito ufficiale del club, lo Shakhatr Donetsk, l’amministratore delegato della società ucraina, Serhii Palkin, ha commentato un acquisto fatto e ha rivelato la situazione che ruota attorno al centrocampista Sudakov, accostato anche con una certa insistenza alla Juventus nelle ultime settimane. Bene (o forse no), quello che viene fuori è uno spaccato importante.

Offerta da 40milioni per Sudakov, no dello Shakthar

“Ieri abbiamo rifiutato un’offerta di vendita di Sudakov per 40 milioni di euro. E oggi acquistiamo un giocatore brillante, una futura stella mondiale per 12 milioni e altri 3 milioni come possibili bonus” ha detto il Ceo ucraino, rivelando quindi che qualche club avrebbe messo nero su bianco una bel poco di soldini per strappare quello che, secondo molti, potrebbe diventare uno dei più importanti centrocampisti del panorama europeo dei prossimi anni.

E come cambia il mercato della Juventus? Semplice, ovviamente: se in questo momento il club ucraino si può permettere il lusso di rifiutare un’offerta del genere, in estate, se le prestazioni di Sudakov dovessero confermarsi su questo livello, potrebbero anche non bastare i soldi rifiutati adesso. Insomma, si parla di cifre molto importanti e richieste altrettanti importanti: e la Juve forse non ci può arrivare in nessun modo.