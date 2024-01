Scelta fatta: la Juventus ha risolto il futuro di Allegri

Quale sarà il futuro dell’allenatore della Juventus Allegri? Scelta fatta da parte della società, ecco le ultime novità su questo argomento.

Nell’ambiente juventino si è tornato a parlare del destino di Massimiliano Allegri. I risultati positivi hanno dato entusiasmo al popolo bianconero che è tornato ad elogiare il tecnico.

Massimiliano Allegri ha un contratto fino al 2025. Anche l’estate scorsa, quando una parte della tifoseria non era felice della permanenza in bianconero del tecnico, la proprietà non ha mai messo in discussione la presenza di Allegri sulla panchina della Juventus dando forza al contratto che lega il tecnico alla Vecchia Signora. In questo momento storico, con i risultati che stanno dando ragione all’allenatore, tutto lascia presagire ad una nuova conferma di Allegri alla Juventus anche per la prossima stagione.

Juventus: svolta Allegri, la decisione sul rinnovo

Possibile rinnovo di Allegri? La questione è assai delicata. Ecco le ultimissime riguardo questo argomento, riportate dal giornalista Giovanni Albanese che attraverso il proprio canale YouTube ha fatto il punto della situazione sul prolungamento di contratto dell’allenatore.

La questione rinnovo di Allegri alla Juventus non è un tema di discussione: ha un contratto in scadenza nel 2025 e la piena fiducia della proprietà, della sua posizione se ne parlerà a fine stagione.