Accordo e firma UFFICIALE fino al 2028: la Juventus si è arresa

Accordo e firma ufficiale: ha trovato un accordo fino al 30 giugno del 2028. La Juventus si è arresa allo strapotere economico della Premier League

Lo strapotere economico della Premier League ha fatto, di nuovo, la differenza. Perché oggettivamente rifiutare le molteplici squadre che si erano fatte avanti, accettando l’offerta del Brighton, ha solamente una lettura: l’ingaggio. Non sono state rese note le cifre, ma è evidente che l’offerta ha superato tutte quelle che erano state messe sul piatto.

Si arrende in poche parole la Juventus, così come si arrendono le altre squadre europee che ci avevano fatto un pensiero sull’esterno del Boca Juniors Valentin Barco. Che per età e per caratteristiche tecniche sembrava proprio fatto a posta per essere bianconero. Ebbene non sarà così: il Brighton di De Zerbi, come detto, ha fatto il colpo.

Accordo e firma ufficiale, Barco in Premier

Quattro anni e mezzo di contratto, fino al 30 giugno del 2028, per il giocatore argentino che quindi vola in Premier League che sarà il suo campionato per i prossimi anni. Un bel colpo senza dubbio per la squadra del tecnico italiano, che alza così il proprio livello e che cercherà non solo di riprendersi una qualificazione europea ma anche di andare il più in fondo possibile all’Europa League.

Questione chiusa, quindi: Barco volerà subito in Inghilterra e inizierà questa avventura nel calcio europeo. Lo farà in una squadra giovane che però non è che gli darà tutta questa possibilità di mettersi in mostra in Champions League, che sappiamo tutti come sia davvero la vetrina giusta per tutti.