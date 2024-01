Colpaccio Juventus in Liga: non firma il rinnovo

Colpaccio Juventus in Liga. Dalla Spagna sono in arrivo novità interessanti riguardo il mercato dei bianconeri. Giuntoli prepara il colpo.

Vasilije Adzic preso, Matija Popovic perso. Il mercato dà e toglie. Giovani talenti pronti a sbocciare ed inseguiti da diversi grandi club, italiani e stranieri.

In una Juventus che mai, come in questo periodo, si sta godendo i frutti di una lunga semina durata anni nel campo del settore giovanile, e dove le porte sono sempre spalancate a chi ha talento, e testa, la ricerca non si arresta.

I responsi degli osservatori bianconeri sparsi in giro per il mondo arrivano copiosi sul tavolo di Cristiano Giuntoli. La prossima Juventus, vuoi per scelta, vuoi per necessità dettate dalle contingenti difficoltà economico-finanziarie, avrà al suo interno tanti giovani provenienti dalla Next Gen.

Next Gen che sarà anche il primo approdo per i giovani che arriveranno alla Juventus, in attesa del grande salto in prima squadra. Il direttore tecnico bianconero, insieme a Giovanni Manna, ne ha diversi evidenziati in lista. Profili di qualità, come l’attaccante svizzero, di origini congolesi, Winsley Boteli, classe 2006, del Borussia Monchengladbach.

Ed un altro è da tempo in rampa di lancio in ottica mercato della Juventus. Gioca nella Liga.

Colpaccio Juventus in Liga

Giocatori giovani ma già pronti al grande salto. Ancora più appetibili se in scadenza di contratto. Su Popovic, talento in scadenza il prossimo giugno, è arrivato prima il Napoli, ma la Juventus non vuole farsi sorprendere ancora.

E’ l’esperto di mercato, Nicolò Schira, ad informarci riguardo un giovane profilo che Giuntoli sta adocchiando da tempo: “Il contratto dio Inaki Gonzalez con il Las Palmas scade a giugno e, al momento, non c’è alcun accordo per il rinnovo. La Juventus rientra tra i club che stanno monitorando la situazione legata al classe ’04“.

Centrocampista completo, in grado di ricoprire al meglio diversi ruoli a metà campo, Inaki Gonzalez appartiene all’agenzia CAA, con la quale la Juventus intrattiene ottimi rapporti e questo potrebbe favorire la felice conclusione della trattativa. Contatti sono già stati avviati e la strada da seguire è chiara, così come ci informa calciomercato.com.

Eventuale inizio alla Next Gen fino a quando non saranno mature le condizioni per il passaggio in prima squadra. Una regola che sembra già tradizione in casa Juventus.