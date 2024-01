Juventus: annuncio bomba su Yildiz, Giuntoli ha deciso

Aggiornamenti di calciomercato, riguardo il futuro del giovane attaccante della Juventus Yildiz. Giuntoli ha deciso, ecco la mossa del direttore sportivo.

Con una valutazione già intorno ai 20-25 milioni, il prezzo del classe 2005 è destinata a salire sempre di più. Numeri importanti da parte del calciatore, che in questa stagione ha già trovato spazio in Prima Squadra mettendo a segno già i primi gol con la maglia dei bianconeri. Il futuro è tutto dalla sua parte: ecco la decisione della Vecchia Signora in merito al rinnovo di Yildiz.

Il lavoro del settore giovanile, in questi, anni, ha prodotto dei risultati interessanti. Su tutti l’esplosione di tanti giovani talenti, che si apprestano a diventare il futuro della Juventus. La posizione del club è chiara da tempo, la formazione dell’Under 23 ha contribuito alla crescita di tanti di quei calciatori arrivati in Prima Squadra. Per ognuno di loro è stato individuato un percorso e se Matias Solué, Enzo Barrenechea ed altri, hanno dovuto lasciare la Juventus per andare in prestito e mettere minuti nelle gambe, c’è chi come Yildiz ha espresso sin da subito le sue potenzialità in Prima Squadra. Stagione, fino a questo momento, da incorniciare per il giovane talento turco che è stato bravo a sfruttare le opportunità che Allegri gli ha concesso. E adesso già si parla di rinnovo: ecco tutti i dettagli riguardo il nuovo contratto che Yildiz è pronto a firmare.

Rinnovo Yildiz Juve: è tutto vero, c’è l’annuncio

Esultano i tifosi bianconeri che vedono nel giocatore il nuovo Del Piero. Già beniamino della piazza, Kenan Yildiz è pronto a legarsi alla Juventus per i prossimi anni. Giuntoli è a lavoro per blindare – letteralmente – il classe 2005 che ha già fatto intravedere il suo talento in queste prime partite di campionato e Coppa Italia, con prestazioni d’alto livello e gol di classe.

E’ tutto pronto, dunque, per il maxi rinnovo con la Juventus di Yildiz. La società sottoporrà al calciatore un nuovo contratto con scadenza nel 2029 e ingaggio più che triplicato. Gli agenti sono a lavoro per trovare la quadra e sistemare gli ultimi dettagli su questo rinnovo. E’ questa la notizia di calciomercato, riportata dalla Gazzetta dello Sport, che riguarda il giovane talento turco Yildiz, che vuole proseguire la sua esperienza alla Juventus. Il giocatore, che ha trovato spazio e continuità nell’ultimo periodo, è pronto a firmare con la Juventus intenzionata a puntare sul giocatore che rappresenta il futuro del club. C’è la volontà, da parte della dirigenza, di proseguire nel rapporto con Yildiz che si appresta a diventare il protagonista della Juve che verrà, insieme tutti gli altri talenti della cantera bianconera come Enzo Barrenechea, Matias Soulé, Dean Huijsen, Miretti, Fagioli, Iling, Nonge, Cambiaso e molti altri ancora.