Il Barcellona fulmina la Juventus: guai grossi per Giuntoli

Ormai la fine nel mese di gennaio sta per arrivare e con essa anche la fine del calciomercato invernale per la Juventus e per gli altri club di serie A.

Tutti stanno cercando di puntellare i loro organici con l’arrivo dei calciatori in grado di dare una mano nella seconda parte della stagione. I bianconeri fino alla fine cercheranno rinforzi da affidare ad Allegri, che ha bisogno di nuove alternative in tutte le zone del campo.

Migliorare l’organico per il presente e per il futuro è la missione della dirigenza bianconera, che vuole regalare delle grandi soddisfazioni alla propria tifoseria. Alzando magari un trofeo già nel corso di questa stagione. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è dunque al lavoro da diverse settimane per concludere le trattative impostate. Un lavoro non certo semplice considerando anche una concorrenza, specie a livello europeo, che in tanti casi ha maggiori disponibilità economiche.

Juventus, sarà asta a livello europeo per Bergvall

La Juventus ormai da qualche tempo a questa parte ha sposato la causa della linea verde. Valorizzando i calciatori di proprietà che militavano con la Next Gen e pescando in giro per il mondo diversi elementi che potranno crescere, anno dopo anno. Una linea che però viene seguita anche dagli altri top club europei.

Barcelona are confident that they will win the race to sign Swedish starlet Lucas Bergvall despite interest from Arsenal and Bayern Munich.@HITCfootball with @ShaunWebbley — Graeme Bailey (@GraemeBailey) January 20, 2024

Lo conferma anche quanto riportato dal giornalista Graeme Bailey riguardo il futuro di Lucas Bergvall. Centrocampista svedese classe 2006, milita con il Djurgården in patria e viene considerato come un astro nascente del calcio mondiale. Prospetto seguito dai bianconeri, ma non solo. Perché anche l’Arsenal e il Bayern Monaco adesso sono sulle sue tracce e sono pronte a piazzare un’offerta convincente per portarlo nelle loro squadre. Ma al momento c’è il Barcellona in pole position per aggiudicarselo.