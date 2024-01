Non solo Kean, nuovo affare Juventus-Atletico: scatta la dead-line

Si avvicina un altro impegno di campionato per la Juventus in attesa che vengano definite le mosse di calciomercato.

La squadra bianconera è attesa dalla sfida contro il Lecce che potrebbe assumere un’importanza davvero rilevante. Con l’Inter che momentaneamente è impegnata in Supercoppa la formazione di Massimiliano Allegri battendo i salentini conquisterebbe la vetta solitaria della classifica prima dell’attesissimo scontro diretto.

Sarebbe qualcosa di molto importante a livello psicologico e per questo motivo la Juventus non vuole fallire assolutamente la conquista dei prossimi tre punti. Ad inizio della stagione era impensabile sognare una squadra capace di poter lottare per lo scudetto, invece i bianconeri stanno stupendo tutti per la loro capacità di vincere nonostante le tante difficoltà che si sono dovute affrontare nel corso degli ultimi mesi. Il calciomercato è sullo sfondo ma a gennaio, anche in extremis, potrebbe regalare quelle pedine tanto ambite dalla tifoseria e dall’allenatore juventino.

Juventus, Kean verso l’Atletico in prestito. De Paul non si muove ma…

Non ci sono però soltanto acquisti all’orizzonte in casa Juventus, si lavora anche sul fronte delle cessioni con giocatori che potrebbero lasciare Torino, anche solo per i prossimi sei mesi. Stiamo parlando ad esempio di Moise Kean, che ha perso posizioni nelle gerarchie di Massimiliano Allegri, ultima alternativa ora per l’attacco dopo l’esplosione di Yildiz.

Come conferma il giornalista Alfredo Pedullà l’attaccante è sempre più vicino al passaggio all’Atletico Madrid. L’azzurro approderà in Spagna, alla corte di Simeone, in prestito secco. L’esperto di calciomercato ha sottolineato i continui contatti con i colchoneros, legati anche al fatto che la Juventus continua a corteggiare Rodrigo de Paul. Allegri infatti lo reputa come un calciatore fondamentale per il centrocampo. Tuttavia l’Atletico Madrid, che è impegnato su più fronti, ha sempre chiuso per una sua cessione. Non è da escludere però che le cose cambino nei prossimi mesi, con i bianconeri sempre intenzionati a riportare l’argentino in Italia.