Ai titoli di coda con la Juventus: affare fatto, accordo raggiunto

Calciomercato Juventus, la trattativa è stata definita in tutti i suoi aspetti: la fumata bianca è ormai a un passo. Le cifre dell’affare.

A poche ore dal fischio d’inizio di Lecce-Juventus, l’area mercato bianconera è al lavoro per chiudere quelle trattative con le quali puntellare l’organico a disposizione di Max Allegri. Sia in entrata che in uscita.

In attesa dell’arrivo a Torino di Tiago Djalo, atteso nel capoluogo piemontese già domani, Giuntoli si appresta a definire un’altra operazione, questa volta in uscita. Ormai agli sgoccioli è infatti la trattativa con l’Atletico Madrid per il trasferimento di Moise Kean ai Colchoneros. L’affare, suggellato con la formula del prestito oneroso più bonus, è ormai arrivato alle sue battute conclusive.

Come evidenziato dal giornalista Alfredo Pedullà, la fumata bianca definita potrebbe chiudere già domani, probabilmente già nel corso delle prossime ore. L’operazione è stata impostata sulla base di un prestito secco, leggermente oneroso, che comporterà all’Atletico un esborso di 400 mila euro più eventuali bonus. Decisiva, in questo senso, la volontà del calciatore. Kean, seguito con interesse da molti club di Serie A, ha spinto per la soluzione estera, trovando di fatto l’accordo con i madrileni. A partire da domani, in sostanza, ogni giorno potrà essere quello giusto per la definizione dell’affare Kean-Atletico Madrid. La linea del traguardo è sempre più vicina.