Doppia esclusione per Rabiot: Inter-Juventus, Allegri ora trema

Doppia esclusione per Rabiot: Inter-Juventus, Allegri è preoccupato in vista della grande sfida del 4 febbraio a San Siro contro i nerazzurri.

Lecce ed Empoli rappresentano il gustoso, insidioso antipasto che introduce la grande sfida di San Siro. A Milano, la sera del 4 febbraio, se ne saprà senza dubbio di più riguardo il destino dello scudetto 2023-2024.

L’Inter è ora lontana, in termini di chilometri. E’ in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana. E’ invece vicina in termini di classifica dato che soltanto due punti dividono le due contendenti allo scudetto. Due contendenti, al momento.

Due punti come due sono le settimane che mancano alla grande e decisiva sfida. Due come le settimane, giorno più, giorno meno, che mancano al termine della sessione invernale di calciomercato.

E se l’Inter sembra abbondantemente a posto, qualcosa potrebbe cambiare nella rosa bianconera. La probabile uscita di Moise Kean, direzione Atletico Madrid, potrebbe favorire l’ingresso in prima squadra di un altro talento proveniente dalla Next Gen: Tommaso Mancini, attaccante di Vicenza, classe 2004.

A centrocampo, invece, tutto potrebbe rimanere così com’è, anche se è proprio in mezzo al campo che si può avvertire di più la mancanza di validi ricambi. Un’emergenza che si ripresenterà anche a Lecce.

Doppia esclusione per Rabiot

Nello splendido Salento Massimiliano Allegri dovrà nuovamente fare a meno del suo miglior centrocampista, ed uno dei due-tre suoi migliori giocatori: Adrien Rabiot. Ancora qualche problema di natura fisica per il nazionale francese.

Una situazione che allarma in vista della sfida contro l’Inter del 4 febbraio. Il quotidiano sportivo Tuttosport ci informa come la situazione riguardante Rabiot non presenti nulla di preoccupante ma, nonostante ciò c’è apprensione pensando alla gara di San Siro.

Il centrocampista bianconero potrebbe essere tenuto precauzionalmente a riposo sia per la trasferta di Lecce, sia in vista della gara interna di sabato 27 gennaio, alle ore 18.00, contro l’Empoli.

Una scelta che verrebbe attuata per permettere il pieno recupero di Rabiot per la sfida contro l’Inter. Una sfida che Allegri vuole giocare ad armi pari, come quelle in dotazione alle guardie che inseguono i ladri…