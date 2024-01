Formazioni ufficiali Lecce-Juventus: Allegri lo ha fatto ancora

Lecce-Juventus, le formazioni ufficiali. Iniziato il girone di ritorno i punti diventano più ‘pesanti’, sia per lo scudetto che per la salvezza.

Per Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce e per Massimiliano Allegri, alla guida della Juventus, quelli in palio stasera allo stadio giallorosso Via Del Mare sono punti che iniziano ad avere un peso diverso.

Siamo infatti alla seconda giornata del girone di ritorno quando una sconfitta può assumere effetti devastanti, sia per il discorso scudetto sia per quello relativo alla salvezza. Il tecnico dei salentini chiede coraggio ed intensità per battere la Juventus.

Allegri, dal canto suo, pretende massima concentrazione ai suoi giocatori perché la gara di stasera contro il Lecce è importante quanto, e più, dello scontro diretto del 4 febbraio contro l’Inter a San Siro.

Infatti soltanto la vittoria contro Lecce ed Empoli permetterebbe alla Juventus di arrivare alla sfida di Milano nelle migliori condizioni. Per provare a giocarsela alla pari. Lecce e Juventus, due formazioni che lottano per obiettivi opposti, ma parimenti importanti.

La salvezza è il vero scudetto per il Lecce e la salvezza passa anche per la gara di stasera. Lo scudetto è un sogno per la Juventus, ma per continuare ad alimentarlo occorre vincere.

Lecce-Juventus. Le formazioni ufficiali

Tutto è pronto allo Stadio Via Del Mare. La gara avrà inizio alle ore 20.45. Lecce-Juventus, le formazioni ufficiali decise dai due tecnici, D’Aversa e Allegri.

Come annunciato dal tecnico livornese nella conferenza stampa della vigilia la Juventus dovrà fare a meno di Adrien Rabiot e Federico Chiesa, fermi entrambi per problemi fisici. Tornano, invece, dopo aver scontato il turno di squalifica sia Gatti che McKennie.

Juventus: Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic, Yildiz, Vlahovic.

L’incontro sarà diretto dall’arbitro Daniele Doveri.