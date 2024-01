Juventus, altro braccio di ferro con l’Inter per il colpo a zero

Sono giorni davvero molto caldi per il calciomercato di una Juventus che sta continuando a cercare rinforzi.

La società bianconera è ormai al lavoro da diverse settimane per cercare delle nuove pedine da affidare nelle mani sapienti dell’allenatore Massimiliano Allegri. I risultati del lavoro del tecnico sono sotto gli occhi di tutti, con i bianconeri che possono addirittura sognare il tricolore.

La Juventus infatti finora è stata l’unica squadra in grado di reggere il passo dell’Inter capolista. Il girone di ritorno è appena iniziato e non bisognerà commettere passi falsi se si vorrà continuare a coltivare il sogno di riportare lo scudetto a Torino. Anche per questo motivo l’allenatore aspetta dei rinforzi, specialmente in mezzo al campo dove la coperta è corta viste le assenze perduranti di calciatori importanti come Pogba e Fagioli. I prossimi giorni potrebbero essere quelli chiave per annunciare gli innesti ufficiali da parte del DS Cristiano Giuntoli.

Juventus su Martial per la prossima stagione, ma ci sono pure tante italiane

E’ chiaro però che una grande squadra come la Juventus guardi anche più avanti, visto che nel corso della prossima estate serviranno altri rinforzi. Lo sguardo è mirato anche nei confronti dei futuri parametri zero, nella cui lista ci sono delle occasioni golose di cui approfittare.

Anthony Martial, come si legge su ESPN, è un nome che intriga parecchio. L’attaccante è fermo ai box per un infortunio all’anca e il Manchester United è indeciso se sfruttare la clausola automatica di rinnovo per una stagione. Ci sono diverse squadre di serie A che sono pronte a farsi avanti per lui, non per gennaio ma per il futuro. La Juventus, come detto, ma anche l’Inter. Ci sarà un nuovo braccio di ferro con i nerazzurri? Pure Milan e Roma hanno inserito Martial come possibile obiettivo per l’estate. L’asta è aperta.