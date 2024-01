Calciomercato Juventus, affare saltato: ha fatto tutto Allegri

Calciomercato Juventus, affare saltato. Il tecnico bianconero ha preso la sua decisione, orientando in maniera netta il mercato della Juve.

Lo si è sempre definito un tecnico aziendalista, che non fa mai nomi precisi da acquisire per le sue formazioni. Massimiliano Allegri dà, solitamente, soltanto indicazioni.

Alla ricerca di un profilo per il centrocampo, la Juventus sta scandagliando diverse piste. Al momento, però, i bianconeri non hanno affondato il colpo per nessun affare in particolare. Accostato a più riprese alla Juventus, Jordan Henderson sembrava piuttosto vicino a vestire la maglia della “Vecchia Signora”. L’ex bandiera del Liverpool, però, ha poi deciso di accettare la proposta dell’Ajax. Intervenuto nel corso della diretta Pressing in onda su Mediaset, Ivan Zazzaroni ha spiegato come sia stato un consiglio di Allegri a far desistere la Juventus dall’affondare il colpo. Il tecnico livornese, infatti, preferendo cementare la compattezza del gruppo, avrebbe detto no all’eventuale acquisto del centrocampista inglese.

Intervenuto sull’argomento, Zazzaroni ha infatti spiegato: “Allegri ha detto no a Henderson per non toccare il gruppo”. Difficile a questo punto che la Juventus decida di sferrare l’assalto ad un nuovo rinforzo per il centrocampo a stretto giro di posta. più verosimile, invece, che Giuntoli entri nell’ordine di idee di programmare il colpo per la prossima estate, con il sogno Koopmeiners che resta sempre sullo sfondo.