Calciomercato Juventus, Allegri accontentato: il suo pupillo arriva con lo scambio

By

Calciomercato Juventus, Allegri accontentato. Il tecnico è raggiante. La sua squadra sta andando forte e dal mercato arrivano buone nuove.

E’ un Massimiliano Allegri visibilmente soddisfatto dopo lo 0-3 inflitto al Lecce. La sua Juve gioca, sbaglia, non cede di un millimetro, si rimette in gareggiata, segna e stravince anche grazie ad un Dusan Vlahovic finalmente ritornato decisivo come ai tempi della Viola.

Il giorno del giudizio è il prossimo 4 febbraio. A San Siro ci sarà Inter-Juventus. Prima, però, ci sarà l’Empoli, altra compagine in piena lotta per la salvezza e a cui il cambio di allenatore ha fatto decisamente bene.

Il campionato prosegue il suo cammino, così come il calciomercato entrato negli ultimi suoi dieci giorni. A Torino è sbarcato il difensore portoghese Tiago Djalò e Giuntoli ha confermato come l’arrivo del classe 2000 sia l’inizio e la fine del mercato in entrata.

Infatti anche nel caso di uscita di Moise Kean, destinazione Atletico Madrid, il ruolo di quinto attaccante verrebbe coperto da un giovane della Primavera o della Next Gen. Il mercato della Juventus, però, si muove anche in vista di giugno e novità ve ne sono.

Calciomercato Juventus Allegri accontentato

Il centrocampo è il settore che Allegri e Giuntoli intendono rinforzare con ulteriore qualità. Ora sembra davvero che la Juventus la sua scelta l’abbia fatta.

Na ha parlato il giornalista Mediaset, Claudio Raimondi, all’interno del programma sportivo Pressing, in onda su Italia 1. Queste le sue parole riportate da tuttojuve.com:

“(La Juventus) ha mollato Samardzic, vuole andare diretto sull’olandese dell’Atalanta, Koopmeiners, ha pronti 40 milioni. Non so se basteranno, ma quello che abbiamo saputo è che potrebbe entrare nell’operazione Soulé per abbassare la parte cash“.

Teun Koopmeiners, classe 1999, è l’obiettivo numero uno in vista della prossima sessione estiva. Ulteriori conferme arrivano da Ciro Venerato, giornalista Rai, esperto di mercato, che alla Domenica Sportiva ha parlato di una Juventus che avrebbe già raggiunto un accordo con il giocatore. Da trovare quello, non facile, con la famiglia Parcassi.