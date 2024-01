Cambia squadra ma non campionato: la Juve l’ha già salutato

Calciomercato Juventus, adesso cambia tutto nel suo futuro. Ecco cosa ha scelto di fare, ora i bianconeri sono lontani.

Ora mercato sembra essere già cambiato, e l’ultima notizia riguarda il West Ham, pronto a completare una mossa in prestito per ingaggiare Kalvin Phillips che, inizialmente, era vicinissimo al passaggio alla Juventus.

La squadra londinese sembra essere in pole position per assicurarsi le qualità del centrocampista inglese, con un accordo che vedrà gli Hammers pagare integralmente il suo stipendio e un bonus, senza alcuna opzione di acquisto. Questa svolta esclude la Juventus come opzione per Phillips, aprendo nuovi scenari nel suo futuro calcistico.

Phillips vola a Londra: West Ham pronto ad accoglierlo

Il West Ham si prepara a compiere una mossa di mercato decisiva, mirando a garantirsi i servizi di Kalvin Phillips attraverso un prestito. La trattativa sembra essere in fase avanzata, con la squadra londinese pronta a coprire l’intero stipendio del giocatore, aggiungendo anche un bonus per assicurarsi il suo contributo al centrocampo. Questo movimento rappresenterebbe una svolta significativa per il futuro immediato di Phillips, che sembra essere in procinto di indossare la maglia degli Hammers.

La decisione di Phillips di trasferirsi in prestito al West Ham esclude la Juventus come possibile destinazione. Il club italiano, che era stato precedentemente associato al centrocampista inglese, dovrà ora cercare alternative per rinforzare il proprio reparto mediano. Il West Ham, d’altra parte, emerge come la destinazione più probabile per Phillips, che avrà l’opportunità di dimostrare di nuovo il suo valore in Premier League. L’accordo in fase di definizione prevede che il West Ham coprirà integralmente lo stipendio di Phillips per la durata del prestito, aggiungendo un bonus come incentivo per il giocatore. Tuttavia, è importante notare che non è inclusa alcuna opzione di acquisto nel contratto di prestito, indicando che Phillips tornerà al suo club di origine al termine della stagione.