Il ribaltone spiazza tutti, contratto pronto: tutto fatto per il ritorno di Douglas Costa

Sono giorni molto caldi per il calciomercato di una Juventus che sta continuando a inseguire i rinforzi necessari.

Le cose stanno andando davvero per il verso giusto per la formazione allenata da Massimiliano Allegri che si è presa il comando della classifica di serie A. L’Inter non ha giocato in questo turno per i suoi impegni di Supercoppa e la Juve ne ha approfittato per compiere il sorpasso andando a vincere sul campo da Lecce.

È chiaro adesso che i tifosi sognano la conquista dello scudetto e fondamentale potrebbe essere lo scontro diretto che è in calendario del prossimo mese di febbraio. Per quella data l’allenatore Massimiliano Allegri spera di avere a disposizione dei rinforzi per poter avere delle nuove alternative soprattutto in determinate zone del campo. Gli occhi dei tifosi dunque sono puntati sul calciomercato che si concluderà alla fine di questo mese.

Juventus, Douglas Costa torna in Brasile alla Fluminense

Si è parlato di diversi nomi come possibili rinforzi della Juventus in questa seconda parte della stagione, ma finora il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non ha concluso alcuna trattativa in entrata. Tra i rumors delle ultime settimane anche quello che avrebbe voluto il ritorno a Torino dell’attaccante esterno brasiliano Douglas Costa.

🚨🇧🇷 Douglas Costa to Fluminense, here we go! Verbal agreement in place for former Bayern and Juve winger to join the Brazilian club. Contracts being prepared, just waiting for medical tests — after Samsunspor deal collapsed. Douglas in Miami, he’ll fly to Brazil in next days. pic.twitter.com/VHh0JCBtQD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2024

Il calciatore è attualmente senza contratto dopo la sua esperienza nel campionato americano. Per lui si era parlato della possibilità di tornare a vestire la maglia della Juventus, come alternativa per l’attacco bianconero. Reparto che para ad ogni modo al completo specie dopo l’esplosione del baby fenomeno Yildiz. Come ha spiegato il giornalista Fabrizio Romano ad ogni modo per Douglas Costa ci sarà l’opportunità di fare sì ritorno, ma nella sua terra di origine. L’attaccante infatti pare essere ad un passo dall’accordo con la Fluminense, che sarà dunque la sua nuova squadra nella quale cercare di rimettersi in luce.