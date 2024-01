Juventus, Bergomi e la grande gufata: “Calendario più semplice”

Juventus, Bergomi e la grande gufata: l’opinionista e commentatore di Sky ha parlato in questo modo del calendario dei bianconeri

Da ieri sera la Juventus di Massimiliano Allegri è prima in classifica davanti all’Inter di un punto ma anche con una partita in più giocata. Questo però non mette in dubbio il cammino clamoroso che i bianconeri hanno fatto fino al momento, con la squadra che si gode il primo posto in attesa del big match del prossimo 4 febbraio a San Siro. Non si deciderà il campionato, ovvio, ma potrebbero arrivare diversi segnali.

E ovviamente adesso si discute anche del calendario. Con la Juve che oggettivamente e, almeno sulla carta, ha dei match semplici rispetto all’Inter. Certo, sentirlo dire da Bergomi, che ha parlato a Sky all’interno del programma di domenica sera, fa un certo effetto. Dà come la sensazione di una gufata.

Juventus, le parole di Bergomi

“La Juventus ora ha un calendario con tutta una serie di partite che non dico te le porti da casa ma sono, a parte lo scontro diretto, più semplici. Il calendario dell’Inter, invece, è molto tosto. Per questo l’Inter deve coinvolgere anche gli altri giocatori, a costo di perdere qualche punto. Non puoi farcela giocandole tutte con le stesse due punte e i 3 centrocampisti che giocano sempre. Deve coinvolgere anche gli altri”.

Insomma, secondo Bergomi Inzaghi deve pescare anche dalla panchina, assai importante, che la società gli ha regalato con le operazioni di mercato. Cosa che invece non può fare Allegri, che sa che solo su quelli può contare. Sperando, dopo Djalò, che possa arrivare un altro innesto dal mercato.