Lo vogliono a tutti i costi: cessione Juventus anticipata

Adesso sembra che la volontà sia dichiarata, non ci sono più dubbi, dunque, sulla fattibilità dell’operazione: i dettagli.

Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Matteo Moretto’ su X, l’Atletico Madrid sembra essere al centro di una trattativa che potrebbe vedere l’arrivo anticipato di Moise Kean.

La possibile partenza di Ángel Correa per l’Arabia Saudita potrebbe sbloccare il percorso per l’italiano, che arriverebbe in prestito fino a giugno senza opzione di riscatto. Tuttavia, al momento, è esclusa l’opzione Thiago Almada come alternativa. Vediamo nel dettaglio gli sviluppi di questa vicenda di calciomercato. I Colchoneros stanno, quindi, valutando l’opportunità di anticipare l’arrivo di Moise Kean a causa dell’incertezza legata alla possibile partenza di Ángel Correa per l’Arabia Saudita. Il giovane attaccante italiano, attualmente in forza alla Juventus, sarebbe destinato a un prestito con un contratto che si estenderebbe fino a giugno, senza previsione di un riscatto.

Kean all’Atletico, operazione anticipata: prestito fino a giugno

La situazione di Ángel Correa resta attualmente in bilico, con il suo possibile trasferimento in Arabia Saudita che potrebbe influenzare significativamente il destino di Moise Kean. Nel caso in cui Correa dovesse partire, l’Atlético de Madrid potrebbe trovare la giusta occasione per garantire l’arrivo anticipato del talentuoso attaccante italiano. Al momento, sembra che l’opzione Thiago Almada sia esclusa dai piani dell’Atlético de Madrid. Il club sta esplorando alternative per rinforzare il reparto offensivo, e Moise Kean emerge come una soluzione interessante, specie in considerazione della sua esperienza internazionale e delle qualità tecniche che può portare alla squadra.

Il calcio è fatto di incertezze e cambiamenti repentini, e la vicenda legata all’arrivo di Moise Kean all’Atlético de Madrid ne è una dimostrazione. L’anticipo del trasferimento del giovane italiano potrebbe essere influenzato dalla partenza di Ángel Correa, aprendo nuove prospettive per la squadra spagnola in questa finestra di calciomercato. Mentre la situazione continua a evolversi, i tifosi dell’Atlético rimangono in attesa di ulteriori sviluppi su questa intrigante trattativa.