Accordo con il PSG: sipario chiuso per la Juventus

Accordo con il PSG, il giovane centrocampista faceva parte della lista dei desideri di Cristiano Giuntoli: trasferimento imminente.

Una settimana alla fine del mercato di riparazione. I movimenti delle big di Serie A, Napoli a parte, sono stati (per ora) sostanzialmente “impercettibili”. Le prime tre squadre del nostro campionato, Inter, Juventus e Milan, si sono limitate a puntellare le rispettive rose. I bianconeri, dopo una serie di incastri, hanno acquistato Tiago Djalò, arrivato dal Lille come Timothy Weah, l’unica operazione in entrata della scorsa estate.

Un difensore duttile che non potrà che far comodo a Massimiliano Allegri, che in quella zona di campo ha spesso dovuto fare i conti con una situazione emergenziale. E adesso? È assai probabile che il mercato della società bianconeri si fermi al centrale portoghese, a meno che Cristiano Giuntoli non decida di “anticipare” delle eventuali operazioni che sono programmate per la prossima sessione.

La Juve, ad esempio, ha necessità di rimpolpare un centrocampo che lo scorso autunno ha perso nel giro di poche settimane sia Paul Pogba che Nicolò Fagioli. Mentre il francese, sospeso per doping, potrebbe aver concluso la sua seconda esperienza a Torino, Fagioli tornerà a disposizione solo a maggio, quando terminerà la squalifica.

Nelle lista dei desideri di Giuntoli fino a qualche mese fa compariva anche Cher Ndour del Psg, centrocampista classe 2004. Nativo di Brescia, è uno dei giocatori più promettenti dell’attuale nazionale Under-21, che frequenta già da diverso tempo.

🚨🇮🇹 EXCL: Braga are closing in on deal to sign Cher Ndour on loan from Paris Saint-Germain!

Talks at very advanced stages, deal close to being done. Medical to take place in the next days.

Here we go soon ⏳🇵🇹 pic.twitter.com/P6TUIHMUAD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2024