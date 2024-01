Calciomercato Juventus, è tornato sui suoi passi: ecco Milinkovic Savic

Svolta a sorpresa per quanto riguarda il futuro di Sergej Milinkovic Savic: la confessione del calciatore lascia a bocca aperta i tifosi. Torna di nuovo in Serie A?

Nuovi indizi sulla prossima destinazione del centrocampista serbo, protagonista nel campionato arabo con l’Al-Hilal. Al primo posto in classifica, ha totalizzato fino a questo momento 18 presenze con 8 gol e 4 assist. Numeri importanti che confermano le qualità del giocatore che per un periodo è stato il primo nome della lista mercato della Juventus.

Allegri, grande estimatore del giocatore, è pronto a fare nuovamente il nome di Sergej Milinkovic Savic per il prossimo calciomercato della Juventus. Dopo le voci di un possibile addio dall’Arabia Saudita, i bianconeri potrebbero farsi sotto con il classe 1995 che ha malinconia dell’Italia.

Calciomercato Juve: la confessione di Milinkovic sul ritorno in Serie A

Nei giorni scorsi erano uscite fuori delle indiscrezioni di mercato relative al ritorno in italia di Milinkovic Savic. In occasione della semifinale di Supercoppa, Inter Lazio, il centrocampista sarebbe andato negli spogliatoi a salutare i suoi ex compagni della Lazio. Inoltre, prima della partenza per il ritorno in Italia dei biancocelesti, si è presentato anche all’aeroporto e ad alcuni amici più fidati avrebbe confessato: “Mi mancate tanto. Vorrei tornare alla Lazio”. Una confessione che ha subito scatenato i tifosi con le prime voci di mercato che sono rimbalzate dall’Arabia Saudita: il ritorno in Serie A di Milinkovic è possibile?

Ad oggi Sergej è letteralmente blindato dall’Al-Hilal con un super contratto a cifre altissime per la Lazio e, a maggior ragione, anche per la Serie A. Dopo l’abolizione del Decreto Crescita è difficile immaginare un ritorno del calciatore nel campionato italiano. Per favorire questa situazione dovrebbe ridursi, di tanto, il suo ingaggio. Intanto, come riportato da Tuttosport nella sua edizione odierna, la Juventus continua a monitorare la situazione di Milinkovic per la prossima stagione. Il centrocampista, nonostante un contratto da 20 milioni, potrebbe decidere di tornare in Europa una volta completata la sua prima stagione all’Al-Hilal. Ecco perché il suo entourage potrebbe riallacciare i rapporti con alcune società importanti per favorire il ritorno in Europa di Milinkovic e, tra i club interessati, anche la Juventus potrebbe farci un pensierino. La prossima stagione, infatti, è previsto un colpo di spessore in mezzo al campo per migliorare ulteriormente la zona nevralgica.