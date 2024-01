Juventus, sorpasso decisivo del Newcastle: colpo da 35 milioni

Sorpasso forse decisivo del Newcastle che sembra intenzionato a sborsare 35 milioni di euro per scavalcare la Juventus

La Juventus si è presa momentaneamente la vetta della classifica, in attesa della gara di recupero dell’Inter del 28 febbraio.

Una situazione molto favorevole ai bianconeri che potrebbero arrivare al grande appuntamento del 4 febbraio contro i nerazzurri da primi in classifica. Intanto prosegue il lavoro di Giuntoli e Manna in chiave calciomercato. Dopo aver chiuso l’affare Tiago Djalò con il Lille, la dirigenza bianconera sta lavorando anche sul centrocampo. I nomi nella lista sono tanti, molti però più per giugno che per gennaio. A una settimana dalla chiusura della sessione invernale è complicato pensare a un super colpo di mercato da parte della Juventus che deve tenere a bada i bilanci dopo le recenti vicissitudini extra-campo. Allegri si è detto soddisfatto della sua rosa ma è evidente che un tassello in più a centrocampo non dispiacerebbe all’allenatore toscano. Uno dei nomi che continua a tenere banco è quello del gioiello classe 2001 Manu Koné, seguito da vicino anche dal Newcastle.

Juventus, sorpasso deciso del Newcastle per Manu Koné

Una delle squadre piu attive in chiave mercato in questa finestra invernale è il Newcastle che deve rinforzare il centrocampo dopo la squalifica di Sandro Tonali.

Il club inglese non ha ancora trovato un sostituto e nella lista il primo obiettivo resta Kalvin Phillips, conteso in questi mesi con la Juventus. Un altro profilo che piace molto alle Magpies è Manu Koné, centrocampista del Borussia Monchengladbach che già dall’anno scorso è un nome molto chiacchierato e che in questa stagione sta aumentando notevolmente il proprio status.

Il classe 2001 è già un giocatore completo, dotato di grande fisicità e di ottime qualità tecniche. Secondo il quotidiano HITC, ci sono buone possibilità che il francese possa accettare il trasferimento in Premier League. Anche se il club tedesco difficilmente lo lascerà andare, soprattutto a gennaio. Koné ha un contratto fino al 2026 e una valutazione di circa 35 milioni di euro.