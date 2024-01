Carolina Stramare sfida Elisabetta Canalis: guerriere supersexy

Carolina Stramare lancia un guanto di sfida ad Elisabetta Canalis: di combattenti supersexy, adesso, ce ne sono due.

Chi segue Elisabetta Canalis, una delle veline di Striscia la notizia più amate di tutti i tempi, si sarà certamente accorto che alle danze sexy e agli stacchetti per cui è diventata famosa preferisce, oggi, attività completamente diverse.

Da qualche tempo a questa parte, la splendida showgirl di origini sarde si è data, infatti, alla kickboxing. Si allena tutti i giorni e di tanto in tanto, come nello scorso mese di giugno, combatte anche in pubblico. In estate, come ricorderanno i suoi aficionados, aveva preso parte alla The Night of Kick and Punch – Black Tie Edition a Venaria Reale, dimostrando che il suo è ben più, oramai, di un hobby fine a se stesso. Si è letteralmente innamorata di questo sport da combattimento ed è anche parecchio brava, come si evince chiaramente dai video che posta ogni tanto sui suoi canali social.

Non è tuttavia la sola, a quanto pare, a trovarsi perfettamente a suo agio sul ring. Anche un’altra donna, bella quanto lei, ha postato su Instagram, qualche ora fa, un video che la ritrae in una veste parecchio insolita. E così, adesso, di guerriere supersexy ce ne sono due e non più solamente una.

Carolina Stramare sul ring in intimo: si salvi chi può

A dichiarare guerra ad Elisabetta Canalis, in senso metaforico s’intende, è stata Carolina Stramare, ex Miss Italia, modella ed influencer, oltre che dolce metà del giocatore del Torino Pietro Pellegri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da βʋʓʓ (@albertobuzzanca)

Lei non combatte – o almeno non ci risulta – come l’ex velina, ma ha posato per uno spot pubblicitario ad alto tasso di sex appeal. Interagisce con un sacco da boxe e indossa un completino intimo sportivo parecchio sfizioso, che ci permette di ammirare quanto perfetto sia il suo corpo, indipendentemente dallo sport che pratica per avere quegli addominali scolpiti e quelle gambe ultra toniche.