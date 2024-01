Juventus, nuova tegola Rabiot: fiato sospeso Chiesa, le ultime dalla Continassa

Juventus, nuova tegola per Rabiot mentre Allegri ha il fiato sospeso per Federico Chiesa. In vista dell’Empoli le ultime dalla Continassa

Prima del big match contro l’Inter in programma il prossimo 4 febbraio a San Siro, la Juventus capolista, con una gara in più, giocherà contro l’Empoli. I toscani, che hanno subito capito che la cura Nicola potrebbe funzionare, cercano dei punti importanti per la salvezza. Ma la truppa di Allegri vuole rimanere prima in classifica.

Dalla Continassa però, almeno stando alle informazioni riportate da Romeo Agresti di goal.com, non arrivano delle buone notizie. Rabiot infatti non dovrebbe essere del match del prossimo weekend, e quindi l’emergenza per il tecnico livornese dovrebbe continuare in quel reparto già privo di elementi che all’inizio della stagione sembravano fondamentali. Ma non solo, ci sono anche delle preoccupazioni che riguardando Federico Chiesa. Dopo il riacutizzarsi del problema al ginocchio che lo ha costretto a saltare la gara contro il Lecce, ci sono dei dubbi anche per quello che potrebbe essere il suo impiego nel prossimo impegno di campionato. La Juve ovviamente farà di tutto per recuperarlo, ma con l’Inter ormai alle porte la sensazione è che si andrà davvero con i piedi di piombo. Vedremo. Ma la situazione non è delle migliori.