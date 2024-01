Vlahovic si è preso la Juventus: “No a 90 milioni”

Arrivano dei nuovi indizi di calciomercato che riguardano il calciatore della Juventus Dusan Vlahovic.

Numeri incredibili dell’attaccante che, nell’ultimo periodo, ha messo in mostra tutte le sue doti conquistando i tifosi della Juventus. Tornato ai livelli della Fiorentina, adesso è pronto a trascinare la squadra verso la vittoria di qualcosa d’importante. Intanto, c’è l’annuncio riguardo la nuova valutazione di Dusan Vlahovic.

Le prestazioni e i gol di Vlahovic fanno sognare la Juventus. I tifosi sono in estasi per il calciatore che, da sempre, è nel cuore del tifo caldo bianconero. La scorsa estate, quando si parlava di uno scambio con Lukaku, è arrivato il pieno appoggio verso Dusan da parte dei supporter che sui social contestavano questa scelta della società di cedere al Chelsea Vlahovic in cambio di Lukaku. Per la gioia dei bianconeri, alla fine l’affare è sfumato con il calciatore che è rimasto alla Juventus. Adesso si sta prendendo la sua rivincita.

Calciomercato Juventus: no a 90 milioni per Vlahovic

Luca Toni, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, si è soffermato sul futuro del bomber della Juventus Dusan Vlahovic, che nell’ultimo periodo ha ripreso a segnare con continuità: 5 gol nelle ultime tre di campionato. Numeri incredibili che ricordano i tempi della Fiorentina e adesso la sua valutazione è cambiata.

Grande estimatore di Dusan Vlahovic, Toni ha elogiato nuovamente l’attaccante della Juventus. “Ciò che pensavo a novembre, nel periodo più buio, lo penso oggi. A maggior ragione, sono ancora più convinto delle sue potenzialità. Ritengo Vlahovic un centravanti completo, aveva bisogno – visto la stazza – di stare bene fisicamente e prendere la fiducia. Il suo talento non è mai stato in discussione. Adesso è sereno perché ha trovato quella continuità che gli mancava”. Fosse nella Juventus, sacrificherebbe Vlahovic per 90 milioni? “Neanche per 100. E’ giovane, forte, a queste cifre può arrivarci anche in futuro. Può essere uno dei nove migliori d’Europa”. Arriva dunque la previsione da parte dell’ex attaccante, anche della Juventus, Luca Toni che ha elogiato Dusan Vlahovic lanciando un messaggio forte anche alla società: con 90 milioni non bisogna cederlo. Di sicuro, se dovesse proseguire su questi livelli da qui a fine stagione, qualche big del calcio europeo potrebbe farsi sotto per prendere l’attaccante che, in prospettiva, ha ancora tanto da dire.