La Juventus apre le porte al ritorno in bianconero: è un Campione del Mondo

Adesso il campione del Mondo può davvero tornare in Serie A: la Juventus fiuta il colpo

La Juventus ha deciso di buttarsi a capofitto su Teun Koopmeiners, a partite dalla chiusura del mercato invernale.

La società sta già preparando un’offerta da presentare all’Atalanta di circa 40 milioni di euro più bonus per aggiudicarsi il centrocampista olandese. Una trattativa che potrebbe tenere banco almeno fino a giugno quando la Dea prenderà la sua decisione. Certamente, però, non è un affare semplice e la Juventus sta valutando anche altri profili, cercando di fiutare possibili occasioni e situazioni favorevoli. Questa stagione potrebbe essere l’ultima con la maglia dell’Atletico Madrid per Rodrigo De Paul, come sottolineato da todofichajes.com.

Juventus, De Paul verso l’addio: spiraglio per il ritorno in Serie A

Ogni estate il suo nome è stato accostato a diversi club, soprattutto quelli di Serie A. Il ricordo del suo exploit con l’Udinese è ancora vivo nella mente del club bianconero che è sempre stato attratto dalle sue qualità.

La suggestione di rivedere il campione del Mondo in Italia c’è sempre stata e la Juventus negli ultimi anni è sempre stata la squadra maggiormente attratta. Il club spagnolo ha bisogno di fare cassa e la cessione dell’argentino porterebbe una cifra non indifferente nelle casse dei colchoneros. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2026, la Juventus tiene vivi i contatti con l’Atletico che chiede circa 25 milioni di euro. Quest’anno non sta certamente vivendo la sua miglior stagione: ancora zero gol in stagione, se pur gli assist a referto siano 5. Il suo apice lo ha raggiunto nell’ultimo Mondiale, salendo sul tetto del Mondo con l’Argentina e recitando un ruolo da protagonista nello scacchiere di Scaloni. Negli ultimi tempi De Paul ha perso terreno e anche il Cholo Simeone non lo considera più indispensabile. Un momento propizio per la Juventus per approfittarne e cercare di riportarlo in Italia e bruciare la concorrenza.