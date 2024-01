Calciomercato Juventus, fugato ogni dubbio: “prenotate” le visite mediche

Adesso sarebbero già state prenotate le visite mediche. Operazione, ormai, prossima alla chiusura: i dettagli.

Il calciomercato si scuote con una mossa significativa: Moise Kean è pronto a intraprendere la sua nuova avventura all’estero, stavolta vestendo la maglia dell’Atletico Madrid.

L’attaccante classe 2000, dopo esperienze con Everton e Paris Saint-Germain, sbarcherà nella capitale spagnola all’inizio della prossima settimana, più precisamente lunedì, per sottoporsi alle visite mediche prima di ufficializzare il suo ingresso nell’ambiziosa squadra allenata da Diego Simeone.

Kean all’Atletico Madrid: operazione chiusa

Kean, prima di iniziare la sua parentesi in prestito con l’Atletico Madrid, ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la Juventus, il quale attualmente scade a giugno 2025. Si prevede che la trattativa sul suo futuro contrattuale con la Vecchia Signora si concluderà dopo l’esperienza in Spagna e la partecipazione all’Europeo. Nel frattempo, l’Atletico Madrid ha già ufficializzato un nuovo arrivo, Horatiu Moldovan, portiere classe 1998 proveniente dal Rapid Bucharest. Moldovan difenderà i pali della sua nazionale al prossimo Europeo, e il club spagnolo ha acquisito il suo talento pagando la clausola da 800mila euro.

La dirigenza dell’Atletico Madrid ha dimostrato un forte interesse nel mercato invernale, cercando di consolidare ulteriormente la squadra per raggiungere i propri obiettivi stagionali. Nonostante i tentativi di assicurarsi anche Pierre-Emile Hojbjerg dal Tottenham, il club spagnolo non è riuscito a concludere l’affare per il centrocampista danese. Gli sguardi sono ora tutti puntati su Moise Kean e sulla sua integrazione nell’Atletico Madrid. La sua esperienza e il suo talento potrebbero rappresentare un valore aggiunto per una squadra che ambisce a grandi traguardi nazionali e internazionali. I tifosi spagnoli seguono con entusiasmo l’evolversi di questa fase del mercato invernale e aspettano con impazienza l’ufficialità dell’arrivo di Kean.